NOVAK DOBIO BISTU U AMERICI: Na njoj su ispisane njegove MOĆNE REČI o NATO agresiji na Srbiju!

Srpsku kulturnu baštu u Klivlendu u američkoj državi Ohajo, od danas će krasiti bista najuspešnijeg tenisera sveta Novaka Đokovića!

Novak je prvi srpski sportista koji je dobio bistu u Sjedinjenim Američkim Državama.

U ovoj prelepoj bašti od 2008. godine nalaze se biste Nikole Tesle, Milutina Milankovića, Mileve Marić, Mihajla Pupina, Desanke Maksimović, Jovana Dučića, Nadežde Petrović i mnogih drugih.

Aleksandar Aleks Mačeski, počasni konzul Srbije u Klivlendu i čovek koji je najzaslužniji što postoji Srpska kulturna baština u Americi, danas će svečano otkriti ovo umetničko delo vajara iz Banjaluke Bojana Mikulića.

Kako je Novaku Đokoviću zabranjeno da učestvuje na turniru US Open, Teslina naučna fondacija (TNF) iz Filadelfije je odlučila da se Novak Đoković, najpoznatiji Srbin u svetu, 11. septembra kada se igra finale ovog turnira, ipak simbolično nađe u Americi. Zato je baš ovaj dan odabran za otkrivanje Novakove biste u Srpskoj kulturnoj bašti na tlu Obećane zemlje i to u 14 časova po lokalnom vremenu, prenosi Telegraf.

TNF ima 12.000 članova širom sveta, a u anketi sa članovima i prijateljima fondacije, došlo se do odluke da na ovom spomeniku u Klivlendu budu ispisane reči samog Novaka Đokovića:

"Kada je NATO uništavao moju zemlju bez pravnog osnova 1999. godine, bio sam dete. Zarekao sam se da ću taj isti svet pobediti na naš način i evo me danas. To uništavanje me nije uništilo, niti moj narod. Nije nam slomljen duh. I dalje smo radosni, uprkos problemima. To je naša pobeda.“

foto: Teslina naučna fondacija

Grad Klivlend se nalazi u centru naših zajednica i udaljen je oko četiri do šest sati vožnje od Čikaga, Vašingtona, Njujorka, Filadelfije, Detroita i mnogih drugih gradova u kojima žive Srbi u SAD.

Nikola Lončar, predsednik TNF, ovim povodom je rekao:

„Svi znamo da organizatori US Opena ove godine nisu dozvolili učešće Novaku na ovom turniru i da je on, kao i uvek, ostao dosledan svojim principima tako što nije dozvolio da ga ni ovaj put slome. Upravo na dan zatvaranja US Opena, srpski narod će postaviti Novakovu bistu koja će nas uvek podsećati na naš ponos, jedinstvo i moralne i duhovne kvalitete koje negujemo vekovima. Predlažem da se baš ovde ubuduće okupljamo drugog vikenda svakog septembra. Verujem, i nadam se, da će prava Srpske kulturne bašte, na čelu sa Aleksandrom Aleksom, prihvatiti ovaj predlog. Od ove godine, pa svake naredne, na ovom mestu, dodeljivaćemo Tesla Spirit Award pripadnicima Teslinog naroda i Amerikancima koji su uradili nešto značajno za TESLIN narod."

Kurir sport