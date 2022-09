ČUVENI MILIJARDER STAO UZ NOVAKA: Amerikanac otkrio zašto je rešio da uloži svoje BOGATSTVO u Đokovićevu organizaciju!

Udruženje profesionalnih tenisera (PTPA), čiji osnivači su Novak Đoković i Vasek Pspišil, dobilo je ozbiljno pojačanje - američkog milijardera Bila Akmana.

Naime, izvršni direktor čuvenog "Pershing Square Capital", rešio je da se uključi u organizaciju koja koje se bavi izazovima igrača i utiče na pošteniju raspodelu profita u svetu profesionalnog tenisa.

Akman i novi izvršni direktor Ahmad Nasar su u emisiji CNBC otkrili zašto su podržali Novaka.

Akman je istakao kako su ga Đoković i Pospišil zvali pre nekih 16 meseci kako bi pomogli profesionalnim igračima, što je on prihvatio jer pre svega voli tenis, a i razume teško stanje igrača.

foto: EPA/Andy Rain, EPA/Vassil Donev

Milijarder je objasnio da nema problema sa sponzorisanjem tenisera, jer je nemoguće da se igrači pridruže turneji bez sponzora ili povereničkog fonda jer im je potrebno mnogo sredstava za putne, medicinske i troškove treninga, a što ne mogu obezbediti preko ATP ili WTA.

To su razlozi zbog kojih je Akman sponzorisao mnoge igrače, navodeći primer tenisera koji mora da uloži oko 350.000 dolara godišnje za turneje, uz prihod od samo 20.000 dolara od nagrada. On je još 2014. godine sponzorisao Frensisa Tijafoa omogućivši mu tako da igra na US openu.

"Ako niste među 100 najboljih tenisera na svetu, verovatno ćete izgubiti novac na turneji i zaraditi manje od minimalne plate", istakao je milijarder.

Nasar je dodao kako teniseri nemaju iste pogodnosti i luksuz kao NFL, MLB i MLS igrači, jer ekonomija sporta nije ista.

"Tenis je globalno popularniji od američkog bejzbola i fudbala, ali čini samo 10 odsto prihoda tih sportova" rekao je novi izvršni direktor PTPA.

Udruženje profesionalnih tenisera obezbedilo je 26 miliona dolara za finansiranje, najviše zahvaljujući Akmanu, i planira da obezbedi sredstva na terenu i van njega, tako što će uspostaviti sponzore i program grupnog licenciranja.

Akman je istakao velike zasluge Novaku Đokoviću zbog osnivanja PTPA.

"Đoković je pokrenuo PTPA kao organizaciju za pomoć budućim teniserima, on nije investitor. Međutim, organizacija vraća kapital onima koji su dali doprinos udruženju", zaključio je milijarder.

Kurir sport