BOSANAC OTKRIO SVOJU ISTINU: Đoković pomaže svima, Nadal to nikada nije radio!

Damir Džumhur, teniser iz Bosne i Hercegovine koji dobro poznaje Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, objasnio je zašto je Srbin bolji od Španca.

Džumhur je nedavno učestvovao na turniru "Srpska open" u Banjaluci i tom prilikom je objasnio zašto će uvek izabrati Novaka pre Rafe.

"Đoković, imam stvarno korektan odnos sa njim. On mnogo više pomaže ostalim teniserima, ne samo onima sa prostora bivše Jugoslavije nego svima. Trudi se da olakša igračima, da poboljša ATP tur, da unapredi uslove za sve tenisere. Nije fokusiran samo na one koji su među 100 najboljih, već i na one na one u Top 200, 300, 400... To je nešto što mislim da Nadal nikada nije stvarno pokazao u svojoj karijeri", rekao je Džumhur, prenosi Mondo.

Poznato je da je Bosanac u dobrim odnosima sa srpskim asom i da često posećuje Beograd. Učestvovao je ranije na Serbia openu i bio je na otvaranju Novakovih teniskih terena u Visokom.

