NEVIĐENA SENZACIJA! Prvi teniser sveta doživeo BLAMAŽU u Astani! Alkaraza počistio SREĆNI GUBITNIK

Prvi reket sveta Karlos Alkaraz doživeo je poraz na samom startu ATP turnira u Astani.

Njega je u prvom kolu eliminisao Belgijanac David Gofan rezultatom 2:0 (7:5, 6:3), koji je u glavni žreb ušao kao "srećni gubitnik", pošto je poražen u kvalifikacijama.

Španac je dobro otvorio meč, napravio je brejk u trećem setu i poveo sa 2:1, međutim, nakon toga inicijativu je preuzeo Gofan. Belgijanac osvaja četiri vezana gema i dolazi do prednosti od 5:2. Alkaraz se nije predavao, uspeo je da dođe do izjednačenja, ali završnica je ipak pripala Gofanu. Rutinski je osvojio dva poslednja gema i zasluženo stigao do prednosti.

U drugom setu viđena je totalna dominacija Belgijanca. Posle 1:1 vezao je četiri gema i tako došao do velikih 5:1. Alkaraz uspeo da vrati jedan brejk, ali više od toga nije mogao.

Gofan će u drugom kolu Astane igrati protiv Francuza Adrijana Manarina.

Kurir sport