NEMAJU POŠTOVANJA, J*** MI SE! Kirjos poludeo jer nije dobio nagradu, a onda mu je ovaj čovek ZAPUŠIO usta - On je ludo DERIŠTE!

Iako se Nik Kirjos potajno nadao da će nagrada "Njukomb" završiti u njegovim rukama, to se nije desilo, a kontroverzni teniser je to i te kako teško podneo.

Ešli Barti je dobila tu nagradu, a Nik je zbog toga veoma pobesneo.

"LOL. Nemaju poštovanja. J... mi se", napisao je Kirjos na Instagramu.

Ubrzo nakon toga, odgovorio mu je Sajmon Džordan.

"Ima on ogroman talenat, ali nije osvojio mnogo. Mediji u Autraliji ga ne poštuju jer on sebe dovoljno poštuje traćenjem svog talenta. Nekad mislim da je on samo ludo derište koje se ne ponaša kao odrasla osoba, ponaša se kao dete", kazao je Sajmon.

Kurir sport