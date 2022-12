POLICIJA ZABRANILA POSETU BEKERU: Nemac otkrio detalje dramatičnog boravka IZA REŠETAKA! Lagano su ODBILI Klopa, evo zbog čega

Legendarni nemački teniser, Boris Beker, pušten je iz zatvora u Londonu posle manje od osam meseci provedenih u njemu.

Nemac je u aprilu osuđen na dve i po godine zatvora, ali je pušten na slobodu 15. devembra i zatim deportovan u Nemačku.

Nakon što je izašao iz zatvora, Beker je u velikom intervjuu govorio o životu u zatvoru, a dotakao se i podrške koju je dobio od još jednog čuvenog nemačkog sportiste, Jirgena Klopa.

Trener Liverpula nije dobio dozvolu da dođe prijatelju u posetu.

- Dobri smo prijatelji i dao sam njegovo ime nadležnima, ali oni su se vratili i rekli da ne može da dođe jer je previše poznat i zbog toga su bili zabrinuti za njegovu bezbednost. Bile su mi dozvoljene dve posete mesečno i morao sam da dam imena nadležnima da bi oni mogli prvo to da provede, ali je proces veoma sport - poručio je Beker i dodao:

- Prvi put kada je Lilijan došla bila je šokirana mojim izgledom, ali to mi je tek kasnije rekla. Ja sam takođe šokiran koliko sam se promenio. Napravio sam grešku jer sam poneo samo crne stvari sa mnom. Želeo sam da izgledam "kul", pomalo kao gangster - otkrio je Nemac.

foto: EPA/ANDY RAIN

O zabrani dolaska u posetu bio je obavešten i sam Klop.

- On je idol mog detinjstva i mladosti. Upoznali smo se na Vimbldonu pre sedam godina, moja supruga Ula je to organizovala. Znala je da sam želeo da ga upoznam. Pratio sam njegovu karijeru i bio sam njegov veliki navijač. Ostali smo u kontaktu. Bilo mi je važno da zna da sam uz njega. Nažalost, nisam mogao da ga posetim, jer su mi lokalne vlasti objasnile da je to prevelik rizik. To sad i nije važno, jer je jedino bitno da je Beker opet slobodan - rekao je Jirgen Klop.

