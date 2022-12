"NOVAČE, TI SI FENOMENALAN! NAJLEPŠI POKLON IKADA" Kako je Đoković ulepšao praznik jednom dečaku: OVO će pamtiti do kraja žvota!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ponovo je pokazao koliko srce ima.

Novak se potrudio da ulepša Božić jednom mladom talentovanom dečaku koji je opčinjen srpskim asom.

Naime, nakon egzibicije koju je igrao u Dubaiju, Đoković je odlučio da se malo opusti u svetskoj prestonici luksuza i zabave. Prelep dan proveo je na plaži, gde je uživao igrajući fudbal na pesku sa klincima.

Timoti, mladi talentovani teniser koji trenera na "Muratoglu teniskoj akademiji" pohvalio se da je zahvaljujući svom idolu Novaku imao najlepši Božić u životu.

Timoti je objavio video na kome Novak uživa u druženju sa decom.

"Najbolji Božić ikada i najlepši poklon! Novače, ti si fenomenalan! Sjajan dan! Beskrajno sam ti zahvalan na svemu", napisao je oduševljeni dečak.

Novak iz Dubaija putuje u Australiju gde će od 2. do 8. januara nastupiti na turniru u Adelajdu. To će srpskom teniseru biti priprema za Australijan open, koji je na programu od 16. do 29. januara u Melburnu.

