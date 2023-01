SREĆAN NOVAK! Đoković za Kurir: Ne verujem da postoji granica, sve je u GLAVI! Srbima u Australiji zahvaliću se KUPOVINOM ULAZNICA

Novak Đoković će obeležiti i predstojeći januar. Za razliku od onog iz 2022. godine, ovoga puta po tenisu..

. Hapšenje, pritvor za srpskog asa, potom i suđenje scene su koje nikada nećemo zaboraviti.

- Ostavilo je sve to gorak ukus u ustima nakon odlaska, odnosno deportacije iz Australije. S druge strane, nisam nikada imao sumnju da želim da se tamo vratim i radim ono što najbolje znam i da ljudi koji prate sport i tenis mogu da uživaju u mojim igrama i nastupima najboljih tenisera na svetu - pričao je Novak za Kurir posle Torina i Rima.

Odluka Australije da ukine trogodišnju zabranu ulaska Novaku došla je pre mesec dana.

- Tada sam osećao ushićenje i radost! Stvarno želim da igram tenis na najvećim turnirima na svetu, u koje se ubraja i Australijan open, gde sam zabeležio svoje najbolje rezultate od svih grend slemova.

Novak ima jednu veliku želju u novoj godini, koju planira da ostvari već u januaru, pa je u skladu s tim i odlučio da kupi određen broj ulaznica srpskim navijačima za Australijan open!

- Naravno da bih želeo da vidim što više ljudi iz srpske zajednice, koja je veoma brojna. Iskoristio bih ovu priliku da im se zahvalim na svesrdnoj podršci koju su mi dali početkom 2022. godine, tokom mog boravka, dolazili ispred advokatske kancelarije i ispred zgrade u kojoj sam bio pritvoren. Njihovu podršku neću zaboraviti i nastojaću da provedem neko vreme sa njima, poći ću da ih posetim u Melburnu. Isto planiram da uradim i u Adelajdu, gde igram svoj prvi turnir sezone, i tako ću, barem fizičkim susretom, iskazati zahvalnost za izvanrednu podršku, koja mi je davala utehu u tim trenucima. Prvenstveno iz te emocije i zahvalnosti želim da im se putem određenog broja ulaznica zahvalim i na neki uzvratim za sve i da im u što većem broju omogućim da gledaju tenis, moje mečeve i u tome uživaju.

foto: Profimedia

Često se svi dok gledamo mečeve Novaka upitamo gde je granica...

- Ne verujem da granica postoji. Sve je u vašoj glavi i sve je ustrojeno u skladu sa ličnim iskustvom, pristupom i percepcijom kako posmatrate okolnosti u datom trenutku. Naravno, kada prolazite kroz fizičke izazove, to utiče na nivo igre, kako se mentalno osećate i na vaš govor tela.

Dodatak na celu priču bio je kristalno jasan:

- Za mene je najveća bitka ona koju vodite unutar sebe. Ali ako uspete da pronađete u sebi optimalno stanje vašeg uma i tela, i što češće to biva moguće, u stanju ste da izvučete ono najbolje iz sebe u svakom momentu, svakom poenu i svakom meču. No, ovo su samo reči, deo našeg razgovora, čak i teorija. Kada izađete na teren, bivate suočeni sa različitim faktorima i elementima koji utiču na vašu igru. Pored toga, tu je i uloga publike, nerava, i to vas ili može poremetiti, ili ćete ostati imuni na te uticaje tog dana. Ne postoji magični napitak ili jedan put ka ostvarenju uspeha. Mislim da je uvek važno imati otvoren um, sva čula i učiti iz iskustva, u nadi da ćete moći da iskoristite određene lekcije kako biste bili bolji sledeći put i izbegli velike oscilacije. U individualnom sportu, poput tenisa, koji je pritom i izuzetno dinamičan, situacija može brzo da se promeni.

U 2023. godini želim lepe vesti iz Amerike foto: Profimedia Za sada ni u novoj godini stranci ne mogu u SAD bez potvrde o vakcinaciji. - Nadam se dobrim vestima i iz Amerike. I dalje ne mogu da uđem u tu zemlju i takmičim se na velikom broju važnih turnira. Voleo bih da se promeni ta situacija i da budemo na starom.

Uz zaključak:

- Što više oscilirate, gore je po vas i nastojaćete da tu krivu ispravite i držite je ravnom što brže i duže. Kada vam oslabi energija i fokus ili se desi nešto nepovoljno, želećete da se što pre povratite. Razni su načini da to ostvarite, jer svi smo različiti. Neki za to koriste mentalne vežbe, neki podsvest ili razne vrste poruka i podsetnika na šta treba da se usredsrede. Ono što ih može povratiti jeste njihov tim, osoba, objekat, a ponekad i misao, ili štošta još. Možda smo sada otišli (pre)duboko u filozofiju sporta i mentalni aspekt, ali smatram da je uvek važno nastojati da se uspostavi ravnoteža, jer je tenis veoma zahtevna igra. Vi ste sami na terenu i nećete imati luksuz da se u teškim trenucima oslonite na nastup svojih saigrača, da se opustite na 10 minuta, a onda da se vratite u igru.

foto: Profimedia

Još jedna stvar koja je često u glavi ljudima kada gledaju Novaka jeste kako, zašto sada pad...

- Pet loše odigranih minuta može vas koštati celog meča, a ponekad čak i manje. Zbog toga je ovaj sport toliko lep jer je toliko i izazovan. Morate da nađete način da stalno učite i napredujete i da stalno tražite najviši nivo posvećenosti od sebe samog. Ako to ne učinite, znajte da u istom momentu na desetine igrača radi više od vas.

