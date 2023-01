CICIPAS SE POKLONIO ĐOKOVIĆU: Kada nam Novak ispraši tur ovako, to je svaki put dobra lekcija...

Najbolji svetski teniser Novak Đoković savladao je Grka Stefanosa Cicipasa u finalu Australijan opena sa 3:0 u setovima sa 6:3, 7:6, 7:6.

Grk nije bio previše razočarabn posle poraza.

"Imao sam problema sa servisom na početku meča, to je bilo primetno. Ne bih rekao da sam bio nervozan. Bio sam uzbuđen što sam na terenu, što imam priliku da se borim za prvo mesto. Radovao sam se meču, dao sam sebi pristojnu šansu. Ima stvari koje definitivno mogu da popravim i da budem bolji, s obzirom na okolnosti danas. I nema razloga da me današnji poraz previše pogodi. To je korak unapred. Trudiću se da osvojim više poena tokom sezone, da ima bolje rezultate, da se borim za veće trofeje. Uživam u tome kako igram, zbog svog pristupa igri, mentalne stabilnosti, nivoa koncentracije. Ima još toga da se doda na celokupnu strukturu moje igre. Ne mogu biti uzbuđeniji što sam na tom putu", rekao je Cicipas, koji je rekao da mu nije smetala buka sa tribina.

Cicipas se ozbiljno spremao za Novaka, ali nije vredelo..

"Uradio sam sve što je bilo moguće da imam dobar meč protiv njega. Tim je radio izuzetno na tome da mi daju najbolji mogući pristup. Nema ničega što nisam iskoristio kao svoju prednost. I nema ničega što sam mogao više da dobijem. Uradio sam bukvalno sve. Novak je igrač koji vas tera do krajnjih granica. Nije ovo nikakvo prokletstvo, nije ništa uznemirujuće. Dobro je za sport da imamo takmičare poput njega, šampione kao što je on. Važan nam je ako želimo da dođemo u njegovu poziciju jednog dana. Kada nam ispraši tur ovako, to je svaki put dobra lekcija. I mene je učinio mnogo boljim igračem. Podigao mi je nivoe koncentracije svaki put kada bismo igrali. Morate da budete stvarno uključeni u igru kada ste na terenu sa njim. Nalazim da je to veoma važno za moju karijeru, da ima takav igrač koji me čini da rastem i da budem maksimalno posvećen svaki put kad se sastanemo", dodao je Atinjanin.

Priznao je da je Đoković klasa za sebe.

"Nisam ništa izmislio. Brojke govore za sebe. Ima 22 titule, zar ne? Imamo i druge velike šampione, kao Nadala i Federera, oni su svi najbolji koje je naš sport imao. Ne samo naš sport, već sport uopšte. Imali smo pravi blagoslov da imamo tri takva šampiona. Ne bih sve da stavim na njegovu stranu, i drugi su mnogo doprineli, oni su razlog što sam ja tu sada. Novak je jedan od njih. Gledao sam ga kao dete, dopadalo mi se kako igra. I da, stvarno sam mislio to što sam rekao. Zaradio je to zbog tolike posvećenosti, profesionalizma u svakodnevnom životu. To je poziv za buđenje da i ja uradim isto. Mogu samo da naučim iz toga i iskoristim to za svoje dobro. Drago mi je da sam dobio tu priliku. U današnjem svetu društvenih medija, svaka informacija koju možete da izvučete je bitna, ovo je najbolja era da se igra tenis", smatra Stefanos.

foto: Printcsreen

Taj-brejkovi drugog i trećeg seta su bili presudni.

"Bilo je momenata kada sam osećao da sam blizu, ali taj-brejkovi su bili drugačiji. Imao sam loše startove. Eliminisaću to, uzeti stvari, nastaviti odatle. Sezona je duga i iscrpljujuća, moram da budem fizički spreman za teške mečeve koje ću igrati sa najboljima na svetu", dodao je.

Cicipas je oba svoja grend slem finala izgubio od Novaka. Uporedio je ovaj poraz sa onim u Parizu.

"Pariz je bio srceparajući. Imao sam 2:0 u setovima. Nisam mislio da sam u prednosti, u stvari, bio sam svestan, ali mi to nije mnogo okupiralo misli. Recimo da sam napravio neke loše tehničke odluke za koje sam siguran da ih više neću ponovoti u karijeri. Bila je to čista tvrdoglavost sa moje strane. Danas je bilo razočarenja. Tada mi se dosta toga lošeg deislo, izgubio sam baku na dan finala, a saznao sam to kasnije. Osećalo se nešto čudno u vazduhu da nije bilo u redu. I dalje se sećam toga, ne želim da zaboravim jer to nije bio lep osećaj. Emocije su pomešane jer mi je to bilo prvo slem finale. Idemo dalje, srećan život", rekao je Cicipas.

Propustio je šansu da po prvi put postane broj jedan.

"Danas sam imao priliku da postanem broj jedan. Sa druge strane sam imao boljeg protivnika, on je sve bolje radio od mene. Zaslužuje tu poziciju. Tokom ovih nekoliko godina na ATP Turu imao sam raznih iskustava, dosta različitih stvari sa kojima sam se suočavao. Sada je vreme da imam takav cilj. Ne vidim razlog što bi spuštao očekivanja ili ciljeve. Rođeni sam šampion. Osećam to u krvi, osećao sam to i kao dečak, to je u meni. Želim da sve to procveta, da to požanjem, da to se još pojača i da radim naporno ka tim ciljevima. Lep je taj broj jedan, učiniće da budem jako emotivan kada uspem da ga dosegnem", zaključio je Cicipas.

Kurir sport