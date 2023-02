NOVAKOVE REČI O NADALU ODZVANJAJU SVETOM: On i ja kao DEKICE staramo se da ovi mlađi ne osvajaju najveće turnire

Novak Đoković uputio je velike reči na adresu Rafaela Nadala:

- On je definitivno moj najveći rival, to je rivalstvo koje broji najveći broj mečeva ikada u tenisu. Drugo i što smo generacijski blizu, odrasli smo zajedno kroz juniorske godine, on je dosta ranije počeo da beleži na profesionalnom nivou sjajne rezultate - počeo je priču Novaka za Nadala.

Usledile su reči koje imaju ogromnu težinu.

- On me je uz Federera najviše oblikovao kao tenisera, pobeđivali su me u početku moje karijere, morao sam da rešim kako da ih pobedim. Ja jesam bio u Top 3, ali nisam uspeo da probijem tu prepreku i da osvajam GS trofeje i postanem broj 1. Verovatno ni on ni ja nemamo priliku da se bavimo iz neke opšte perspektive veličinom i značajem našeg rivalstva. To ćemo verovatno moći da sagledamo kada završimo karijere. Videćemo da li će doći do još mečeva, ja sam uveren da hoće, možda već sada na šljaci, on igra vrhunski tenis. Kada je zdrav, onda je u vrhu.

foto: EPA/Lukas Coch

Uz osmeh i poruka za kraj priče o najvećem rivalu:

- On i ja se kao "dekice" staramo se da ovi mlađi ne osvajaju najveće turnire - zaključio je Novak.

