Nakon neuspešne epizode u Monte Karlu, Novak Đoković se okreće novim izazovima.

Naime, prvi reket sveta stigao je juče u Banjaluku gde će nastupati na ATP turniru Srpska open.

Žreb koji je održan u ovom gradu odredio je da će Srbin za prvog protivnika imati Luku van Eša (18) koji je pobedio Stena Vavrinku.

Novak se obratio javnosti i navijačima na zakazanoj konferenciji koja je izazvala puno pažnje.

"Sjajno je što sam ovde. Bio sam nekoliko puta u Banjaluci. Posetio sam predsednika, da dobijem medalju zasluga, igrao sam sa Troickim ovde egzibiciju... Sećam se kako su me sjajno dočekali, otvorenih ruku, sjajno je biti ovde gde imamo toliko ljubavi i podršku od strane lokalnih ljudi", rekao je Đoković na početku konferencije za medije.

Odmah se prebacio na učešće na turniru Srpska open i poraz u osmini finala mastersa u Monte Karlu.

"Prvi put sam ovde profesionalno, kao učesnik turnira. Dobra stvar u tenisu je što svake nedelje imate novu priliku da napravite korak dalje u odnosu na nedelju pre. Okrenuo sam novi list, naravno da nisam bio zadovoljan rezultatom u Monte Karlu, ali ovo je nova nedelja. Odmah sam dobio puno lepih emocija od ljudi koji su me sačekali na aerodromu, ispred hotela i na treningu. To je prevazišlo moja očekivanja i nadanja. Za sportiste iz Srbije je ovo najbolje mesto na kom možemo da se takmičimo, osećanje je kao da igrate kod kuće“.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Nikada nisam igrao turnir u Banjaluci, to će za mene biti novo i jedinstveno iskustvo. Oduvek sam želeo da igram ovde, ovde sam 2009. godine na egzibiciji doživeo jednu od najlepših atmosfera. Nekoliko hiljada ljudi u dvorani su nas dočekali na predivan način, želeo sam da učestvujem na turniru u zadnjoj fazi moje karijere. Ne znamo šta budućnost donosi, svaki meč više ove nedelje će biti poklon za mene i za ljude koji će doći da me gledaju. Moj pristup će biti drugačiji, želim da pobedim svaki meč, ali i da uživam u svim momentima van terena. U komunikaciji sa ljudima, toga ima mnogo u manje od 24 sata koliko sam ovde. Nadam se da će svi doći ovde da slavimo uskrsnji praznik, ali i praznik sporta.“

O POVREDI:

U prethodnoj nedelji tokom mastersta u Monte Karlu imao je problem sa povredom lakta, a reči najboljeg tenisera sveta nisu otklonile razlog za brigu.

"Misli su mi usmerene ka Banjaluci, želim da uživam. Punih 20 godina se bavim profesionalnim tenisom, umorio sam se od plana, šta je sledeće. Kako čovek stari, više ceni da bude prisutan u sadašnjem trenutku, niko ne želi da govori šta će biti sledeće nedelje. Znate koji su mi ciljevi. Lakat nije u idealnom stanju, nadam se da će biti spreman za prvi meč".

Otkrio je srpski teniser i ko mu je najveća prepreka u trenutnoj fazi karijere.

"Najveća prepreka mi je Novak Đoković, ako njega savladam mogu i svakog drugog preko puta mreže. Najveća je unutrašnja borba, nesigurnosti, da dovedeš sebe u stanje ravnoteže, da se odigra najbolje. Kako preneti igru i opuštenost sa treninga na teren je najveće pitanje, postoji razlog zbog čega to može da uradi samo nekoliko ljudi na vrhunskom nivou. Imam rutinu koju poštujem, koja me dovede u optimalno stanje, da bih pružio najbolji moguću igru".

foto: EPA/Sebastian Nogier

Govorio je i o protivniku u drugom kolu, odnosno mladom Francuzu koji je, neposredno pre početka Novakove konferencije pobedio Stena Vavrinku.

"Probao sam samo teren za trening danas, potrudiću se da pre centralnog terena, ako to bude u sredu, da istreniram barem pola sata da osetim razliku. Troicki mi je rekao da postoji razlika, teško je jer su spori i teški uslovi. Tek je drugi meč završen, a sada je 16.30. Nadam se da ću imati priliku vremena da treniram tamo. Ne znam mnogo o ovom dečku (Luk van Eš), znam da je ušao u Top 100, mislio sam da će Vavrinka da dobije, vodio je ceo meč. On je mlad borac, brz je, teško je probiti ga u ovim uslovima, nikoga ne bi trebalo potcenjivati. Nadam se da će vreme da izdrži i da će svi uživati kao i ja na terenu".

Otkrio je Đoković i da bi ideja o Adria turu mogla opet da postane aktuelna u nekom trenutku, usput je stigao i da se našali na račun svojih godina.

"Nije došlo do meča u Sarajevu zbog pandemije, ali to nije isključeno. Nezvanične mečeve humanitarnog karaktera koji jedino i igram je lakše organizovati, ali mora mnogo kockica da se poklopi. Organizovali smo Adria tour koji je prekinut posle prva dva događaja, zašto to ne organizovati opet. Organizovan je iz humanitarne ideje, da se ujedini region kroz tenis, da pokažemo sta znamo, da pošaljemo dobro poruke. Ja imam vremena, ja sam mlad, tek sam na početku karijere".

Dolazak Novaka u Banjaluku izazvao je pravu pomamu kod domaćih navijača, njega su na svakom koraku saletali navijači koji su želeli da se sa njim fotografišu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Inače, Novak Đoković i dalje je prvi na danas objavljenoj ATP listi, čime je započeo svoju 383. nedelju u vrhu svetskog tenisa.

Kurir sport