EVO ZAŠTO NOVAK VIŠE NE JEDE MESO! Etički razlozi su u pitanju: Imam svest kako se KOLJU životinje na farmama!

Jedno zanimljivo pitanje o banjalučkim ćevapima, ponovo je pokrenulo temu o specifičnom načinu ishrane koji praktikuje najbolji teniser sveta Novak Đoković.

Novak je više puta je isticao da je ishrana doprinela njegovom neverovatnom uzletu u karijeri i pomogla mu da prevaziđe zdravstvene probleme koje je imao i zbog kojih je u jednom periodu bio primoran da često predaje mečeve.

Pre nekoliko godina odustao je u potpunosti od namirnica životinjskog porekla, izgubio je na mišićnoj masi, ali se to nije negativno odrazilo na rezultate, čak naprotiv! Novak je često govorio o svom načinu ishrane i nailazio na kritike kako bi "trebalo da jede meso", prvenstveno zbog činjenice da je profesionalni sportista. Ipak, on savete nije poslušao, a njegovi rezultati na teniskom terenu su jasan znak da ovim načinom ishrane izvlači svoj maksimum.

Novakova ishrana bazira se na unosu proteina iz biljaka. Sportisti koji se ovako hrane tvrde da imaju više energije, a iako su u početku postojali određeni strahovi, osećaju se kao "mašine".

Srpski as je svojevremeno otkrio da je srećan što je odulučio da promeni način ishrane, jer je, po sopstvenom priznanju, jeo meso tri puta dnevno.

U jednom razgovoru za medije Novak je otkrio zašto se odlučio na ovakav potez.

"Srećan sam da sam na ovoj vrsti ishrane i da mogu da igram na ovom nivou. U početku je bilo mnogo kritika, ljudi oko mene nisu verovali da mogu da uradim to, bilo je mngo sumnji, mnogo znakova pitanja, prošao sam kroz različite faze da se naviknem na novi stil života", počeo je Nole svoju 'ispovest' o ishrani:

"To nije samo dijeta, imate etičke razloge, svest o svemu što se dešava životinjama, o klanju životinja i svemu što im se dešava na farmama. Sve to ima mnogo uticaja i na klimatske promene, iako ljudi ne žele da pričaju o tome. To je veći razlog od onoga kako ću igrati, to je životni pristup, nešto na šta sam ponosan i nadam se da će ovaj pristup dalje da raste i da ću svojim primerom dodatno da inspirišem sportiste da budu na ovoj vrsti ishrane, da znaju da mogu dobro da se oporave, da imaju mišiće i snagu. Ja nisam dizač tegova, ali imam optimalan balans brzine, snage, moći... mislim da mi ništa ne nedostaje. Nastaviću da uživam u tome", zaključio je Đoković.

Kurir sport