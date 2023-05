ALKARAZ POSLE ŠOKANTNOG PORAZA: Moram da se resetujem pred Rolan Garos!

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz neslavno je završio svoje učešće na ovogodišnjem Mastersu u Rimu, pošto je pretrpeo šokantan poraz od Fabijana Marozana, koji je slavio sa 2:0 (6:3, 7:6).

Alkaras je očekivano je bio vidno razočaran nakon poraza u trećem kolu Mastersa u Rimu

"Nisam igrao baš najbolje. On se pokazao dobro, nisam mogao da pratim njegov nivo igre. Bio je konstantan, to je najteže. Pokušao sam da se borim do poslednjeg poena. U drugom setu je bilo blizu, imao sam svoju šansu na 6:5, mislim da sam mogao da uzmem taj set, ali su se desile neke stvari".

Alkaras je rekao da mu je sada najvažnije da resetuje svoj um, pred predstojeći Rolan Garos..

"Odmoriću malo, uzeću neke dane pauze. Zaista mi je potrebno da resetujem um kako bih bio spreman za Rolan Garos. Naravno, treniraću i to nije tajna. Moram da treniram da bih bio bolji. Nisam mogao da treniram tri, četiri dana u nizu. Sve sami mečevi. Biće mi od pomoći da provedem neke dane u svom domu i da treniram kako bih bio spreman na Rolan Garosu".

Nije ima fizičkih problema.

"Ne, ne, ne... Dobro sam se osećao fizički, samo nisam igrao svoju igru. On je to učinio. Bio je agresivan, igrao je u terenu konstantno ili na liniji. Nisam uspeo da doprem do meča, da uđem lagodno u razmenu. Pravio sam dosta grešaka što ne radim često. Ovakvi dani mogu da se dese u tenisu i morate da izdržite. Kao što sam rekao, bio sam u drugom setu blizu, imao sam svojih šansi. On je zaslužio da pobedi", poručio je Alkaras.

