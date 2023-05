SENZACIJA NAD SENZACIJAMA! AU, KAKAV ŠOK U RIMU! Alkaraz izgubio od anonimusa - prestigao Novaka na ATP listi, pa se OBRUKAO!

🚨 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐂𝐊 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍!! 🚨 Qualifier and World No. 135 🇭🇺 Fabian Marozsan upsets Alcaraz for the biggest win of his career!!@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/Hq8rzSrfdX