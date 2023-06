ĐOKOVIĆ GA SPUSTIO NA ZEMLJU: Peruanac do detalja objasnio kako ga je Novak RAZBIO! A pre meča je pucao od samopouzdanja!

Više nego dobar utisak na ovogodišnjem Rolan Garosu je ostavio Huan Pablo Variljas, ali onda je naleteo na Novaka Đokovića.

Sebi je napravio još veći problem odlukom da pre meča samouvereno kaže kako on i Novak imaju jednake šanse za pobedu. Takva izjava mu se obila o glavu, pošto je Đoković odigrao najbolji meč na ovosezonskom Rolan Garosu do sada.

Srbin se plasirao u četvrtfinale fantastičnom igrom, a tokom meča je Peruanac nekoliko puta izgledao kao da ne zna šta ga je snašlo.

Nakon meča je njegova izjava imala znatno skromniji ton. Variljas je do detalja objasnio kako je izgubio od Đokovića, tako što je ispričao novinarima segmente u kojima nije mogao da parira.

- Bio je dobar sa osnovne linije, igrao je veoma blizu, imao je veoma visoke procente prvog servisa. To ja ne mogu. Nisam mogao da se branim kao što sam to činio do sada u Parizu. Bio je veoma precizan kada su nastupale brejk lopte. Mislim da sam možda imao šanse u prvom setu, ali posle toga je igrao samo on - rekao je Peruanac.

foto: Printscreen

Nastavio je 94. teniser sveta pohvalno da govori o Đokoviću koji je pobedom oborio rekord Rafaela Nadala.

- Uvek je dobar i uvek na lopti, noge mu pri defanzivi rade savršeno. Napada čak i kada se brani. Recimo, u jednom poenu napadam, napadam, a onda samo jedna loptica okrene sve poput novčića i dođem u poziciju da se branim. Igra jako duboko na riternu, visoko vraća lopticu. Kompletan teniser - zaključio je Peruanac.

