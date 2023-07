SRPSKI TENIS IMA SVETLU BUDUĆNOST: Srpkinje srebrne u Evropi do 14 godina

Srbija je druga evropska sila do 14 godina! Mlade srpske reprezentativke u konkurenciji do 14 godina Dušica Popovski, Luna Vujović i Ena Ilić, pod vođstvom trenera Slivie Hegediš poklekle su u finalu Evropskog ekipnog prvenstva do 14 godina u Loanu u Italiji pred Rumunijom - 2:1!

Teško je bilo savladati iste protivnice dva puta u razmaku od samo nekoliko dana, pošto su na kvalifikacionom turniru u Rumuniji bile bolje od domaćina 2:1.

foto: TSS

Ovoga puta, u italijanskom Loanu, Rumunke su se revanširale našim reprezentativkama u novom finalu - 2:1 (Vujović - Burčesku 6:3 7:6 /9:7/, Popovski - Popa 3:6, 2:6, Popovski/Vujović - Burčesku/Popa 5:7, 2:6).. Pred srpskim reprezentativkama pre toga padale su redom, domaćin Italija 2:1 (Vujović - Salvadori 6:3, 6:0, Popovski - Iozi 6:0, 6:2, Ilić/Popovski - Sgostini/Iozi 4:0, 1:4, 8:10) i Velika Britanija 3:0 (Vujović - Grifit 6:0, 6:0, Popovski - Smart 6:2, 3:6, 6:3, Popovski/Vujović - Grigit/Savić 4:2, 5:4).

Nekoliko dana ranije na kvalifikacionom turniru srpske reprezentativke su baš u Rumuniji savladale domaćina 2:1 u finalu kvalifikacija, koje su izborile pobedama protiv Moldavije 3:0 i Ukrajine 2:0.

Dušicu Popovski i Lunu Vujović odmah čeka direktan let iz Loana za Englesku, na Vimbldon u konkurenciji do 14 godina koji je pozivnog karatera.

Kurir sport