NIŠTA OD SRPSKOG FINALA: Kecmanović poražen u polufinalu Gštada

Srpski teniser Miomir Kecmanović poražen je u polufinalu turnira u austrijskom Gštadu od Alberta Ramosa-Vinjolasa sa 2:0, po setovima 6:2, 6:3.

Ljubitelji tenisa u Srbiji nadali su se srpskom finalu u Gštadu, ali Španac se pobrinuo da od toga ne bude ništa.

Vinolas je bez većih problema savladao Srbina i zasluženo obezbedio sebi mesto u finalu tirnira.

Protivnik će mu biti pobednik duela između Hamada Međedovića i Pedra Kačina.

Kecmanović je sjajno otvorio meč, odmah je napravio brejk, ali nije u narednom gemu nije uspeo da materijalizuje prednost. Loše je servirao, Španac je to iskoristio i ekspresno se vratio u set. Do kraja seta rival je još dva puta uspeo da oduzme servis Miomiru i tako stigne do 1:0.

U drugom setu vezao je dva brejka na startu i kasnije rutinski odradio posao.

Kurir sport