ALKARAZ IMA VELIKI PROBLEM NA KOŽI! Svi ga napadaju zbog jednog NEPRIJATNOG detalja na licu: "Bravo dečko, aj sad kod DERMATOLOGA"

U poslednje vreme, ceo teniski svet bruji o Karlosu Alkarazu, mladom Špancu koji je za veoma kratko vreme napravio pravi bum.

Podsetimo, trenutno prvi reket sveta nedavno je u Londonu pobedio Novaka Đokovića u finalu Vimbldona i tako došao do drugog Gren slema u karijeri, te je svima pokazao da se radi i ogromnom talentu pred kojim je svetla budućnost.

Ipak, pobedom u tom meču Alkaraz je izrevoltirao većinu srpskih navijača, koji su nezadovoljstvo zbog Novakovog poraza iskazali na društvenim mrežama, a veliki broj njih osvrnuo se i na probleme sa kožom koje ima mlađani Španac.

"Svaka ti čast, ali hajde sad kod dermatologa", glasili su komentari i opisi iznad podeljenih fotografija najveće španske uzdanice nakon Rafaela Nadala. Ipak, ništa se tu ne može protumačiti kao zlonamerno, koliko god da su fanovi Novaka Đokovića bili razočarani nakon poraza u finalu Vimbldona, jer ovaj 20-godišnjak iz Mursije zaista ima vidne probleme sa kožom na svom licu. Kako se zasigurno mnogi mladi nakon puberteta i tinejdžerskog doba suočavaju sa sličnim nesavršenostima na licu, oglasili su se stručnjaci u oblasti dermatologije koji su objasnili poreklo problema, ali i predoče mogućnosti lečenja.

- Radi se o srednje težoj formi akni sa sekvelama, tj. ožiljcima od nepravilno lečenih akni. U prevodu - ne leči ih. On se, naime, ili ne leči, ili nema dobrog dermatologa - navodi stručnjak iz Beograda u ovoj oblasti u razgovoru za Blic.

Postoji više načina tretiranja i lečenja ovog kožnog oboljenja.

- Srednje teške do teške akne leče se sistemskom terapijom, antibioticima kao što su tetraciklini, pored lokalne terapije. Ako ne pomogne, onda se daju derivati vitamina A - izotretinon. Pored sistemske terapije preporučuju se i gelovi za pranje lica. Mogu se lokalno koristiti antibiotici i/ili lokalni retinoidi - ističe dermatolog.

Prim. dr Gorana Isailović, specijalista dermatovenerologije, saglasna je sa kolegom u vezi sa dijagnozom i procesom lečenja, ali naglašava dve važne prevencije pojavljivanja novih akni ukoliko osoba koja ima problem, u ovom slučaju najbolji svetski teniser, poželi da ih se trajno reši.

- U pitanju su ožiljci od akni. Treba videti da li su to samo stare akne ili izlaze i nove. Postoji mogućnost da su u pitanju akne iz tinejdžerskog doba, ili su sada u pitanju različiti proteini, šejkovi ili surutka, koje kao sportista pije, a koji dovode do nastajanja novih akni. Ukoliko želi da spreči izlazak novih, mora da prestane to da pije i da ne jede mleko u prahu i soju. Ništa ne sme da radi dok izlaze nove akne, a tek kad zaustavi izlazak novih, ožiljci starih mogu da se tretiraju pilinzima ili laserima - ističe dr Gorana Isailović, dermatolog.

Naši stručnjaci na kraju posebno upozoravaju da je u letnjim mesecima obavezna fotoprotektivna zaštita, kao i da danas postoje kreme sa spf zaštitom namenjene masnoj koži.

