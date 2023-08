"KAO DA SAM IGRAO PROTIV NADALA" Nole otvorio dušu posle EPSKOG FINALA: Jedan od najtežih mečeva u karijeri - EMOTIVNO I FIZIČKI!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković otkrio je da meč protiv Karlosa Alkaraza u finalu Sinsinatija bio jedan od najtežih koje je imao u karijeri i da je na momente imao osećaj kao da igra protiv Rafaela Nadala u najboljim danima.

Srpski teniser je osvojio titulu na Mastersu u Sinsinatiju, pošto je nakon čudesnog preokreta u meču za pamćenje savladao mladog Španca rezultatom 2:1 (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4))

"Neke faze meča je dobijao jedan, neke drugi – dobro sam počeo, pa sam se mučio fizički, a on je to iskoristio, imao je set i brejk. Dao mi je brejk posle, pomislio sam da imam šansu, borio sam se i verovao sam… U trećem setu sam imao šanse, meč lopta na 5:3 je bila neverovatna, to je bila ilustracija celog ovog meča. Jedan od najuzbudljivijih i najtežih mečeva u karijeri – mentalno, emotivno i fizički", rekao je Nole na konferenciji za medije.

foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Srpski as priznao je da nije bio iznenađen sjajnom igrom španskog tenisera.

"Više me ne iznenađuje, možda me je iznenađivalo krajem prošle ili početkom ove godine. Impresivno je kako dobija velike mečeve, uvek je hrabar u najvažnijim trenucima. Treba mu skinuti kapu, igra zrelo i toliko dobro se nosi s pritiskom za nekoga ko ima 20 godina. Osećaj koji imam na terenu podseća me malo na osećaj koji sam imao kada sam igrao protiv Nadala – kada smo bili u zenitu naših karijera, svaki poen je borba, osećaš da u celom meču nećeš dobiti pet lakih poena, već da moraš da zaradiš svaki poen, svaki udarac – nezavisno od uslova, ali na sporim terenima još više".

Novak ističe da su mečevi sa Alkarazom izuzetno uzbudljivi i da jedan drugog guraju do krajnjih granica izdržljivosti.

"Voleo bih da sam u nekim momentima bio agresivniji, ali jedna stvar je analizirati, potpuno druga biti na terenu i iskusiti sve što se dešava, pa u tom trenutku doneti pravu odluku taktički. Pri tom znajući da će on stići svaku moguću loptu, pa i ta meč lopta – terao sam ga od ugla do ugla, mislim da sam odigrao i solidan volej, a on je bio tu za čas i napravi pasing. Svi naši mečevi su bili takvi da se igralo do kraja uzbudljivo – sve je bolje, moramo obojica da prihvatamo taj izazov ako želimo velike titule".

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Srbin je otkrio i kojim segmentom igre nije bio zadovoljan u Sinsinatiju.

"Nisam servirao dobro kao tokom nedelje, ali igrao sam četiri meča uveče – sada je bilo vruće, na momente neizdržljivo, sa odsjajom sunca… Teško je u takvim trenucima sprovesti u delo ono što želiš, jer se osećaš tromo. Otežao sam sebi život time što mi nije išao servis, malo sam i miksovao, izlazio napred posle drugog servisa dok je on stajao pozadi na riternu. Onda je on počeo da ulazi u teren, da me pritiska, na 5:4 u trećem sam odigrao jako loš gem na servisu – na meč lopti (dupla greška), mislim da mi je to najsporiji servis u životu… Stegao sam se, nema sumnje. Kada igraš ovakve mečeve, ne možeš uvek da budeš slobodan u umu da radiš ono što zamisliš, doći će i takvi trenuci – moraš da radiš da izađeš iz toga, mentalno to mnogo utiče i ponosan sam kako sam reagovao na 5:6, i posle u taj brejku", zaključio je Novak.

foto: Leslie Billman / Zuma Press / Profimedia

Kurir sport/B92