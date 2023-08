POTRUDIĆU SE DA ŠTO PRE NOVAKA SKINEM SA PRVOG MESTA: Alkaraz posle plasmana u drugo kolo Njujorka

Preskočio je Karlos Alkaraz prvu prepreku u Njujorku u liku povređenog Nemca Dominika Kepfera, a ostao „kratkih rukava“. Naravno, puno se pričalo o njegovom novom šarenom imidžu na Ju Es Openu i podsećanju na stajling mnogo slavnijeg sunarodnika, Rafe Nadala...

„Rafa je osvojio ovaj turnir u majci bez rukava, zar ne? Volim ovaj imidž na nekim turnirima, i znam da sam trebao da nosim takvu opremu prošle godine, ali se od toga odustalo. Baš mi se sviđa ovo što nosim ove godine!“, sa osmehom potvrđuje Alkaraz, kome takođe „leži“ kada ga ljudi oslovljavaju sa nadimkom „Karlitos“.

Prvi put se nalazi u važnoj ulozi branioca jednog Grend Slem trofeja, i to je svakako posebno stanje za njega:

“Bio sam uzbuđen pred ovo prvo kolo, da ponovo izađem na Artur Eš posle sjajnih nastupa prošle godine. To je jedino o čemu razmišljam trenutno, a ne o tome da branim titulu – kao što nisam pomišljao ni prošle godine na to da ću ići da je osvojim. Najvažnije mi je da igram na najvišem, željenom nivou; da ponovim nivo iz prošle godine, uradim ponovo nešto što mi je tada donelo dobre rezultate. Potpuno se odvajam od pritiska i fame koja prati ulogu branećeg šampiona”, jasan je on.

Prolazak u drugo kolo posle predaje protivnika mu svakako potpuno ne prija, u vezi čega Španac kaže:

“Pomešane su mi emocije, jer želim da učestvujem u velikim mečevima, da se borim do kraja – a ne da ovako pobeđujem. Ipak prija ranije završiti u noćnoj sesiji, da se ranije ode na počinak – i stvori više vremena za oporavak pred naredne izazove.”

“Nije baš istina da su me treneri terali da igram jednoručni bekhend pre, već to da sam bio zainteresovan da i to probam kao novitet. Volim da budem što više raznovrstan teniser, da me inspirišu velikani – kao što je Rodžer i njegov jednoručni bekhend. Inače mislim da sam značajno unapredio bekhend kroz godine, i da se sada osećam veoma komforno sa njim – kao i svojim forhendom, koji je dominantan”, objašnjava ovaj “teniski trač” Alkaraz.

Upitan da prokomentariše Novakov povratak na mesto broj 1 po završetku Ju Es Opena, Alkaraz kaže:

“Biti broj 1 je svakako važan cilj za mene u ovom trenutku, i radujem se nadmetanju sa Novakom po toj temi. Znao sam da će to da se desi, ali ću se potruditi da se što pre vratim na to mesto – i predano radim na tome. Još dosta turnira je pred nama do kraja sezone, i nastojaću da to ostvarim barem dok se ne oprostimo od sezone u Torinu”, kaže ambiciozni ali uvek fer Alkaraz.

Vuk Brajović / Kurir sport