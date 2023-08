ANALIZA MEČA ĐOKOVIĆ - ZAPATA: Nije previše rizikovao u razmenama i mudro čekao da protivnik podlegne pritisku

Prizor cele porodice Đoković u loži suncem okupanog Artur Eša je nešto najvrednije što je njihov (i naš) Novak mogao da poželi pred podnevni meč protiv stamenog Zapate Miraljesa na usijanom betonu najvećeg stadiona na teniskoj turneji. Iako je već u epskom finalu Sinsinatija Novak pokazao i dokazao da je spreman i za najizazovnije uslove koje sparni Njujork može da priredi krajem avgusta – podrška najmilijih uvek pruža dodatne kvantume energije koji su – po svemu viđenom u prvom setu – itekako bili potrebni našem asu.

Dobro je parirao Zapata Miraljes u svakom smislu nešto opreznijoj igri Đokovića u tom delu meča, što za Novaka nije neuobičajeno – pogotovo kada sa druge strane ima igrača protiv kojeg igra prvi put. Ispipavao je Novak Španca, nije previše rizikovao u razmenama i mudro čekao da protivnik podlegne pritisku koji takvo “lagano navlačenje omče” ponovo prvog igrača sveta stvara kod njega. Kad se tome dodaju i propuštene mikro-šanse agresivnijeg izazivača – ishod uobičajeno biva brejk sredinom prvog seta – što se upravo desilo na 2:2. Nastavivši da se kreće ka kraju seta u “krstarećem modu” – Đoković je sebi dozvolio i poneku neiznuđenu grešku više – ali i dalje komforno okončao uvodni deo igre sa 6:4 – uz pametno raspolaganje energijom uprkos više dužih razmena.

U drugom setu smo videli eksponencijalno efikasniju i dominantniju igru Đokovića – i eksponencijalno nervozniju i više rasipničku igru Zapate Miraljesa, frustriranog što ga je već tada obuzeo utisak da gleda u zadnji deo voza koja napušta stanicu. Iz takvog mentalnog ponora – koji mu je blokirao noge i stegao gornji deo tela, a povećao agresivnost “bez pokrića” – Španac postaje “lak plen” za preiskusnog Đokovića koji sa 6:1 čini ishod ovog meča skoro izvesnim. Iako su i u drugom, a naročito u trećem gemu trećeg seta viđeni brojni raznovrsni, dugački i atraktivni poeni – to je služilo isključivo za nagradu publici za strpljenje i istrajnost za praćenje meča po ovakvoj toploti. Osvojivši drugi i treći set sa identičnih 6:1 i privevši meč kraju za možda iznenađujuće kratkih 120 minuta – Novak potvrđuje spremnost da u ulozi “univerzalnog vojnika” igra “generalski tenis” protiv svakog protivnika u svim uslovima.

Upitan od njemu ne baš uvek naklonjene Rene Stabs da opiše tok meča, Novak je istakao da su uslovi u prvom setu za obojicu igrača bili teški za podneti, što se reflektovalo na njegovu igru.

“Šta mi ovo sve uopšte treba?” glasio je prvi deo Novakovog duhovitog odgovora na pitanje – šta je to što sebi kaže u trenucima kada se stvari ne odvijaju kako želi. “Zbog ovakvih uslova treniramo nekoliko sati dnevno po vrelini i sparini, pripremamo se za sve što bi moglo da nas očekuje na terenu. Čak i ako niste spremni – sebi kažete da jeste – i gurate dalje”, objašnjava Novak.

Stabsova je zatim Novaka odvela u “vremensku mašinu” u nameri da sazna kako Novak sebe vidi ovde sada u odnosu na njegove ranije nastupe. “Telo mi malo drugačije reaguje sada nego pre 10 godina, ali koristim pauzu od 2 dana između mečeva da se oporavim, poradim na stvarima koje su mogle da budu bolje. Srećan sam što sam ponovo u Njujorku – i to mi daje motivaciju da se takmičim na najvišem nivou. Zapravo, tu se ništa nije promenilo od pre 20 godina i danas, želja je i dalje iste jačine!” ističe Novak, na šta dobija tipičan njujorški komentar iz publike “You still got it!”

Najinteresantnije – na kraju, pitanje: “Da li bi Novak iz 2023. mogao da dobije Novaka od pre 10 godina?”

“Ma naravno, 3:0, bez problema!” uz smeh će Novak, pa nastavlja: “Ne bih želeo da igram protiv sebe – ali to u suštini stalno radim – u svojoj glavi, u svom umu. Ako sam u stanju da dobijem sebe, onda je to najčešće dovoljno da dobijem i protivnika. Ono što današnji Novak ima je mnogo veće iskustvo koje umešno koristi u važnim momentima, znanje kako da čuva i raspoređuje energiju tokom meča, da održi visok nivo fokusa na situaciju i izazove. Novak od pre 10 godina je imao eksplozivnost kao jednu od prednosti – ali se i danas dobro krećem – za starkelju”, šarmantno zaključuje Novak ovaj razgovor na terenu.

A za dva dana – prava poslastica za ljubitelje tenisa u Srbiji – meč Đoković – Đere, tek drugi u njihovim karijerama. Šteta što će time ujedno Srbija ostati sa samo jednim predstavnikom u glavnom žrebu poslednjeg Slema sezone, ali očekujemo da Novak i Laslo prirede meč o kome će ceo teniski svet pričati narednih dana.

(Vuk Brajović)