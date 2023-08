ŽIŽEN ŽENG NE PRESTAJE SA IZNENAĐENJIMA: Kineski teniser nastavlja da ispisuje istoriju tenisa svoje zemlje i na US Openu

Šezdeset sedmi igrač ATP rang liste Žižen Ženg ne prestaje sa iznenađenjima ove godine.

Do sada je pobedio čak petoricu igrača iz top 10 selekcije, “skinuo skalp” Noriju i Fricu na Mastersu u Madrigu – a sinoć u Njujorku ostvario pobedu karijere – i to nad nekada drugim igračem sveta i finalistom Rolan Garosa, Ju Es Opena i završnog Mastersa u Torinu (a petim nosiocem ovde) Kasperom Rudom (6-4, 5-7, 6-2, 0-6, 6-2)!

Pet neverovatnih setova viđeno je u ovom trileru, a najinteresantnije je bilo to što je “ŽŽ” peti set ubedljivo osvojio sa 6-2 a da je prethodni izgubio bez osvojenog gema.

Šta je to namerio da promeni u svojoj igri – u tom trenutku – pitali su ga mediji?

“Promenio sam majcu, čarape, šorc…” – šali se najbolji kineski teniser, i nastavlja:

“Nije bilo previše vremena da mislim o tome, i sebe sam instruirao da to ne radim. Jedan set je izgubljen, idemo dalje u naredni i bez negativnih misli. Osvežio sam se, i izašao na teren”, kaže Žižen.

“Da nisam verovao u sebe i pred taj peti set, rezultat bi bio drugačiji. Ušao sam u meč malo umoran, sa određenim bolovima u telu, i nastojao sam da čuvam energiju tokom meča što više moguće. Iako je ovo bila važna pobeda za mene, nisam je naročito proslavio na terenu – ali sam se sjajno osećao iznutra,” prenosi nam on.

U mečevima na pet setova nije ostvarivao sjajne rezultate, ali je pobedio u poslednja dva – na šta kaže:

“I ovaj i prethodni meč u pet setova bili su neizvesni, i takvi mečevi se lome na nekoliko poena. Pre toga sam izgubio 4 ovakva meča uzastopce, što je bila posledica pogrešnih odluka u najvažnijim momentima. Ako ne iskoristite neke prilike, one vam se neće vratiti – i to je to. Najvažnije je verovati u sebe – i jedino tako ćete doći do pobede”, objašnjava kineski as.

“Večeras sam nastojao da budem agresivan tokom celog meča, jer sam osećao da ne mogu da igram poene sa dugim razmenama – i znao da će on minimalno grešiti ako ne budem primenio pritisak na njega. Ispostavilo se da je to bila dobra strategija za ceo meč.”

Iako su zatvaranja tokom Kovid-19 pandemije bila veoma stroga u Kini, posle njih kao da je muški tenis iz najmnogoljudnije zemlje sveta u procvatu.

“To je bio izuzetno težak period za nas, i tada nismo verovali da bismo jednog dana mogli da dođemo do ovakvih rezultata. Ipak, zacrtali smo planove – među kojima je najvažniji da se uđe u Top 100, naporno radili i očvrsnuli u svojim namerama. Ujedno smo se trudili da postižemo što bolje rezultate – da bismo duže ostajali na turneji i mogli da živimo i treniramo normalnije. Da mi je tada neko rekao da ćemo imati igrače koji osvajaju ATP trofeje, ulaze u naredna kola Grend Slemova – ne bih vam verovao. Sada već očekujemo da će svaka naredna godina biti bolja,” optimističan je Žižen – i u ime kolege iz reprezentacije Jibing Vua (izbacio Lajovića).

“Interesovanje za tenis u Kini je svakako dodatno poraslo od kada postižemo uspehe, i vidim da sve više ljudi uzima teniski reket u ruke. Barem u Šangaju ima sve više terena, a ljudi svih uzrasta su na njima – što je lep prizor. Drago mi je što se to dešava od kada smo obojica ušli u Top 100 i dalje runde Grend Slemova”, prenosi nam svoje utiske Žižen.

Iako bi njegov ulazak u polufinale bio prvorazredna senzacija – nalik onoj koju je pre 3 godine načinio Karacev u Melburnu – to svakako ne bi bilo čudo nad čudima, sudeći po igri koju je prikazao protiv Ruda. Fantastičan servis i ritern, umeće da osvoji teren i dođe u situaciju da brzo realizuje poen, istrajnost i strateško razmišljanje u razmenama sa osnovne linije i kreativnost i varijacije u igri kvaliteti su koji – kada ih u meču isporučuje stabilan i koncentrisan igrač – donose pobedu i protiv najboljih igrača. Žižen Ženg je i na ovom turniru do sada pokazao da ume tako da odigra, a ako bude bio zdrav, koncentrisan i inspirisan da ostvari još tri pobede – možda ćemo zaista imati priliku da po prvi put u polufinalu jednog Grend Slema gledamo ovog vižljastog momka iz Šangaja (inače baziranog u akademiji Ivana Ljubičića na Malom Lošinju) protiv “vanzemaljca” Đokovića (kako ga je opisao na Rolan Garosu) – u njihovom prvom meču u karijeri.

