ANALIZA US OPENA: Iznenađenjima u Njujorku ne vidi se kraj!

Iznenađenjima u Njujorku se – ne vidi kraj, i u režiji su “nekih novih momaka iz bloka” – poput Strikera, Hidžikate, Arnaldija – i sada Šeltona.

Iz žreba je “nestao” jedan od favorita za polufinale donjeg dela žreba – Tomi Pol, eliminisan u (samo) 4 seta protiv nadirućeg sunarodnika, koji nije krio radost po završenom meču:

“Osećam se kao da sam na sedmom nebu posle ovakvog nastupa, i ponosan na ulazak među poslednjih 8 igrača na turniru. Ovo je ostvarenje dečačkog sna – uopšte nastupati na Ju Es Openu, a tek ulazak u četvrtfinale…” kaže Ben. “Bilo mi je izuzetno važno da vidim da niko u mom boksu nije pokazivao znake panike u neizvesnim delovima meča – i to mi je donelo značajno samopouzdanje I sigurnost da imam ono što je potrebno da pobedim. Nisam ništa forsirao, držao sam se tempa i snage udaraca koji su funkcionisali – što je bilo dovoljno da se ostvari cilj”, prenosi nam Šelton.

foto: AP

Franses Tijafo je prošao u sledeće kolo pobedom nad Rinkijem Hidžakatom u tri seta – što svakako predstavlja veliku razliku u odnosu na prošlogodišnjeg protivnika u toj fazi turnira – Rafaela Nadala.

“Prošle godine sam sebi bio zacrtao cilj da dođem do meča sa Nadalom, a ove sam za protivnika imao igrača koga uopšte ne poznajem – gde mi je bilo najvažnije da osetim njegovu igru; toliko je to bilo različito iskustvo”, kaže “Veliki Fo” – koji je za “nagradu” od Koko Gof dobio komentar da Karlosu Alkarazu majca bez rukava stoji mnogo bolje njego njemu…

Luda sreća vam sigurno neće doneti četvrto kolo Ju Es Opena u vašem prvom ulasku u glavni žreb ovog turnira, ali slušajući Matea Arnaldija – teško je oteti se utisku da je i ona imala ulogu u tom posebnom uspehu. Pobediti Kamerona Norija bez izgubljenog seta i čak ijednog momenta neizvesnosti je zaista veliko iskustvo za njega – jer nikada do tada nije igrao protiv tenisera tog renomea. Ipak, Italijan će morati brzo da se prestroji posle ovog meča jer je sledeći – protiv Karlosa Alkaraza.

“Kad sam video žreb, ponadao sam se da ću igrati protiv njega. Ni u jednom trenutku na početku ove sezone nisam mislio da ću igrati protiv svetskog broja jedan. Smatram da na neki način imamo sličnosti u igri; njegov stil je fizički snažan, mislim da je i moj. Igram do krajnjih granica, borim se bezrezervno – često i kroz duge mečeve. Prvi put ću nastupati na jednom od velikih stadiona – što će takođe biti prvenac za mene, i ta počast sigurno neće proći bez posebnih emocija”, ističe Arnaldi.

Uz muziku AC/DC-ja u glavi, Karolina Muhova je u Njujorku ostvarila lep statistički uspeh – ulazak u četvrtfinale na svim Grend Slemovima. Zanimljivo je da je pred nimalo lak meč protiv Kineskinje Ksinju Vang dan provela van kompleksa Flašing Medous – i to u Centralnom parku, vežbajući i pripremajući se u prirodi, ali se opuštajući u obližnjim kafeima, radnjama i restoranima. Uz to, naredni meč će biti njen četvrti protiv veteranke iz Rumunije Sorane Kirstee – koja je eliminisala veliku favoritkinju Elenu Ribakinu.

“Bez dobre pripreme – teško ću ostvariti svoj cilj protiv tako kvalitetne i iskusne protivnice. Za sledeću rundu – moram da budem spremna da igram svoj najbolji tenis”, iskrena je Čehinja.

foto: Ian Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Meč dana kod žena je svakako bio Gof-Voznjacki – gde je mlada nada američkog tenisa pred sobom imala Grend Slem šampionku i svetsku broj 1 koja se posle povlačenja iz tenisa usled materinstva vratila takmičenju “na velika vrata” upravo na Ju Es Open turneji.

“Ona je igračica koja se “hrani” vašim greškama, a gde ipak ne možete ni da igrate bez rizika – jer je veoma umešna u konverziji poena iz situacija u kojima ulazi u teren. Uz to, pripremala sam se za zaista duge poene – i situacije u kojima bi svako drugi odustajao od daljih razmena ili ne bi stizao moje udarce – ali ne Karolina. Nikada nisam trenirala sa njom, niti igrala – i fascinirana sam njenom fizičkom pripremom. Ipak, smatram da fizički momenat u trećem setu nije bio presudan – već to što sam bila bolja igračica na terenu. Kako stvari stoje, ona bi do Australijen Opena mogla ponovo da bude nositeljka na turnirima – što je za svako poštovanje!” ističe pobednica trilera u tri seta iz Amerike.

Čuveni bivši teniser, možda i jednako uspešan trener i jedan od najviše cenjenih komentatora Bred Gilbert je sada njen glavni trener, što Koko izuzetno ceni:

“Njegov “skauting” je neverovatan – verovatno i zbog toga što poznaje sve igrače “u dušu” kroz komentatorski posao. Ipak, iako su “skauting” izveštaji veoma precizni – ponekad igrači uzmu slobodu da promene planove koji se prave na osnovu njih – i to sam ja danas upravo činila. Malo sam zazirala zbog toga što je on toliko stariji od mene – ali on zapravo ima duh dvadesetogodišnjaka – a ponekad i desetogodišnjaka. Eto, non-stop mi nudi žele-bombone, i moram da ih uzmem – ali ih naravno ne jedem. Takođe ne voli da spominje parne brojeve, već uvek citira neparne. Budi se svakog dana u 3:30, ide na duge šetnje, šalje mi plej-liste bendova iz 60-ih i 70-ih – ali gde još i to da pratim. I tako dalje…” prepričava nam svoj radni odnos sa legendarnim Bredom Gilbertom Koko Gof – koja se proslavila u “novoj ulozi” najavljivačice mečeva na Ju Es Openu kada je na oduševljenje publike predstavila Novaka Đokovića kao “najvećeg svih vremena”.

Gde su mladi, tu je i šala - a na Ju Es Openu se publika posebno vezuje za njih upravo zbog toga.

Vuk Brajović / Kurir sport