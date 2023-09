"NOVAČE, KADA PLANIRAŠ DA MALO USPORIŠ?" Medvedev je imao zanimljivo pitanje za Đokovića nakon poraza u finalu US Opena!

Ruski teniser Danil Medvedev izgubio je danas od Novaka Đokovića u finalu US Opena.

Srpski as je slavio sa 3:0 u setovima, i tako stigao do 24. Gren slem titule, povodom čega se našalio Medvedev.

"Pre svega želim da pitam Novaka šta radi ovde i dalje. Treće naše finale, nadam se ne i poslednje. Kada planiraš da malo usporiš? Čestitam tebi i tvom timu, 24 Grend slem titule. Ja imam jednu, ti 24", rekao je Medvedev u uvodnoj reči.

Osvrnuo se Danil na 2021. godinu, kada je pobedio Novaka u finalu.

+"Ovde sam bio pre dve godine kada sam pobedio. Tada sam proslavio godišnjicu, poklon za suprugu... Danas ništa od toga. Opet je godišnjica. Rekao sam sebi, ajde još jednom. Ali, nije vredelo", nasmejao je sve Medvedev.

foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Srećan je Novak što igra u eri velikana.

"Ne znam, sa jedne strane mogu da kažem da je fantastično da dobijem Novaka u Grend slem finalu. To je vrh moje karijere. Da nisu postojali on i Rafa, igrao sam pet finala protiv njih i dobio samo jedno. Upoznali smo se kad sam bio 500. na svetu, on je bio super prema meni. Tretirao me je kao normalnu osobu. Od tog trenutka se nije ništa promenilo. To je sjajno", istakao je Medvedev.

