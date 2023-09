DOKAZAO DA JE NAJBOLJI SVIH VREMENA! Obradović oduševljen Đokovićem: Novak će osvojiti 30 grend slem titula!

Bogdan Obradović je poznati tensiki trener rekao je kako je Novak Đoković ponovo dokazao svetu da je najbolji ikad.

Đoković je u finalu US Opena savladao Rusa Danila Medvedeva sa 3:0 u setovina i tako došao do 24. titule Grend Slema.

"Srbija je juče imala priliku da ima dve vrste suza, prvo one tužne ali i suze radosnice. Košarkaši su nažalost izgubili ali svaka im čast na rezultatu. Vicešampioni su sveta. Ali nas je nakon toga Novak ponovo obradovao. Đoković je pokazao da je najbolji teniser svih vremena. Napokon je i Zapad to prihvatio", rekao je Obradović.

foto: Kurir televizja

Dotakao se i publike u Njujorku.

" Što se tiče publike ja više ne znam šta da mislim. Čudno je to, ima još sportista koji dolaze iz malih država ali prema njima se nisu tako ponašali. Zbog Novaka smo svi postali "Kalimero", stalno se žalimo. Šta radi publika, šta rade neki drugi, stalno nešto merimo. Treba da uživamo u Novakovoj igri i da nas ne zanima šta drugi misle ili kako će to da cene. Predvideo sam da će da stigne do 30. titule. Pomera se taj broj i ja verujem u to", dodao je poznati teniser.

Smatra da Novak bez problema može da igra još par godina.

"Mislim da će Novak sam da odredi kad je kraj. Meni se čini da on može još jedno četiri ili pet sezona da radi sve ono što radi i sada. Treba mu pomoći, da ga podržimo i da vidimo dokle sve to ide", zaključio je Obradović.

Kurir sport