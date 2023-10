BUDUĆNOST JE SVETLA: Srbija, supersila Evrope u juniorskom tenisu!

Jaka konkurencija najboljih tenisera i teniserki u selekciji juniora potvrđena je za Tennis Europe Junior Masters, koji će se održati od 2. do 5.novembra na terenima ikoničnog Monte Karlo Kantri Kluba. Ovaj izuzetan turnir za kraj sezone okuplja najuspešnije dečake i devojčice 2023. iz Evrope - uzrasta od 14, 16 i manje godina.

Danas je potvrđeno 29 igrača koji su u kombinaciji osvojili neverovatnih 1.443 meča u singlu i dublu na Tennis Europe Junior Tour-u ove sezone, sakupivši 71 titulu u pojedinačnoj konkurenciji – a zanimjlivo je da je u kategoriji devojčica do 16 godina starosti Srbija evropska supersila – sa čak 3 naše mlade teniserke – Lanom Virc (broj 1), Anastasijom Cvetković (broj 2) i Galom Ivanović (broj 4) potvrđenim za završni turnir u kneževini.

Na završnom turniru ukupno će biti predstavljeno 16 nacija, od kojih su Češka (5 učesnika), Srbija (4 učesnika), Turska (3) i Rumunija (3) najuspešnije teniske nacije Evrope u ovom uzrastu.

Prvi put odigran 1996. – ovaj završni turnir je svojevremeno predstavio takve asove kao što su Rafa Nadal, Kim Klajsters, Aleksandar Zverev i Belinda Benčić – a od ove godine uvodi “raund-robin” format. Svaka od grupa takmičara se sastoji od 8 igrača podeljenih u dve grupe od po 4, gde pobednici svake grupe učestvuju u finalnim mečevima.

Dečake do 14 godina i mlađi predvodi broj 1 Mark Ceban iz Velike Britanije, koji je veći deo sezone bio na vrhu liste trke za učešće na finalnom turniru u Monte Karlu. Kvalifikacije za devojčice do 14 godina bile su takođe izuzetno jake, a učesnice će predvoditi br. 2 Đulijom Popa (Rumunija) i br. 8 Holi Smart (Velika Britanija). Novookrunisana evropska šampionka do 16 godina Jeline Vandrom (Belgija) imaće za cilj da kompletira jedinstveni niz od osvajanja dve najveće titule na Turu. Belgijanka je ujedno i jedina igračica koja nije iz Srbije ili Češke u svojoj starosnoj kategoriji. Kvalifikacije u kategoriji dečaka uzrasta 16 i mlađih je bila izuzetno žestoka tokom cele godine – a predvodi je Janik Aleksandresku iz Rumunije – osvojivši 5 od 10 turnira na kojima je nastupao u 2023. godini. Tri dodatne posebne pozivnice će biti objavljene narednih dana.

Domaćin turnira treću godinu zaredom je Teniska asocijacija Monte Karla, a zanimljivo je da će takmičenje moći da se prati putem striminga uživo na veb stranici Tennis Europe i mobilne aplikacije – kao i putem prenosa uživo na Tennis Channel-u u zemljama u kojima je moguće njegovo praćenje. Učesnici turnira po starosnim kategorijama su:

Dečaci 14 i mlađi

Mark Ceban (GBR,: #1) Kan Isik Kosaner (TUR, #2) Samim Filiz (TUR, #3) Tomas Krejči (CZE, #4) Daniel Džejd (FRA #5) Marko Ontiveros Kastro (GER #6) Mustafa Ege Sik (TUR, #7) Sava Ribkin (RUS #7)

Devojčice 14 i mlađe

Đuilija Safina Popa (ROU, #2) Jana Kovačkova (CZE, #3) Ana Puškareva (RUS #4) Sara Oliveriusova (CZE, #6) Joana-Stefania Bojan (ROU, #7) Holi Smart (GBR, #8) Olivija Sibicka (POL, #9) + posebna pozivnica

Dečaci 16 i mlađi

Janik Aleksandresku (ROU, #1) Kološ Kinčeš (HUN, #2) Arturs Zagars (LAT, #3) Žoao Morgado (POR, #4) Jan Sadzik (POL, #5) Jan Smrcka (GER, #6) Linus Lagerbohm (FIN, #13) + posebna pozivnica

Devojčice 16 i mlađe

Lana Virc (SRB, Race Rank: #1) Anastasija Cvetković (SRB, #2) Sofi Hetlerova (CZE, #3) Gala Ivanović (SRB, #4) Nikol Mari Jarolimkova (CZE, #5) Džesika Kolesarova (SVK, #6) Jeline Vandrom (BEL, #13) + posebna pozivnica

Kurir sport / Vuk Brajović

