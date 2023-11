ITALIJAN PRIČAO O ODNOSU ĐOKOVIĆA I PUBLIKE: Žalim se na tu mržnju...

Gvido Monako, bivši italijanski teniser, sada stručni konsultant na Jurosportu, govorio je o odnosu Novaka Đokovića i publike na ATP turu.

Novak je u nedelju sedmi put u karijeri osvojio masters u Parizu i tako stigao do 40. titule na masters turnirima.

Senku na taj podvig bacili su navijači u "Bersiju" koji su često zvižducima ispraćali majstorije Novaka.

Monako kaže da navijači moraju da se stave u Novakovu kožu.

"Ne pitam se zašto je u nekom trenutku Federer postao nešto religiozno, gotovo nedodirljivo, niti zašto Đoković može biti omražen. Žalim se na tu mržnju prema Đokoviću. Ima tu stvar u sebi da uvek mora da se dokazuje više od ostalih, jer je on stigao kasnije, a drugi su već bili idoli. Ima drugačiju istoriju, dolazi iz drugog dela sveta. Uvek morate da se stavite u kožu drugih ljudi. On ima sposobnost da pronađe motivaciju i, iako je prestigao svoje rivale, želi da napravi još 'prostora' između sebe i njih, kako bi ubedio i najveće navijače Federera i Nadala da je on najjači. Neki to nikada neće priznati i neće moći da se svi saglase, ali po mom mišljenju nema sumnje da je na sportskom nivou Đoković najveći svih vremena", rekao je Monako.

Poslednji turnir u sezoni je Završni masters u Torinu, od 12. novembra.

Kurir sport