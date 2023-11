SINER POSLE POBEDE NAD MEDVEDEVOM: Moram biti obazriv, čeka me prvi ili drugi na svetu!

Sjajnom pobedom u tri seta – od kojih je treći dobijen sa ubedljivih 6-1, Janik Siner je postao prvi italijanski teniser u istoriji koji je ušao u finale Završnog Mastersa ATP sezone.

Upitan kakav je bio osećaj kada je osvojio poslednjI poen – čime je postao prvi teniser iz zemlje-domaćina koji se plasirao u finale u 54 godine njegove istorije – Siner odgovara:

“Osećaj je svakako – sjajan. Ovo je bio zaista težak meč – na čijem početku sam se dosta mučio – jer je on bio agresivniji, potiskivao me je sa osnovne linije. Svaki set je imao neku posebnu priču. Po poslednjem odigranom poenu sam osetio da emocije nadiru, atmosfera je bioa sjajna i mnogo mi znači što sam ovaj momenat sa italijanskim navijačima. Mom timu i meni to izuzetno znači. Odličan meč – i pozitivne emocije”, rezimira Siner.

Na konstataciju dopisnika Kurira da je ovo period “lepog života” za njega – gde je po prvi put u finalu pred domaćom publikom, u kojem čeka ili Alkaraza (4-3 u dosadašnjim mečevima za njega) ili Đokovića – koga je pobedio u drugom kolu turnira – upitali smo ga šta bi mogao da bude razlog za eventualnu obazrivost pred završni meč?

“Moram biti obazriv oko svega – jer igram protiv prvog ili drugog na svetu. Predstoji sigurno težak meč, i u ovom trenutku nemam vremena za uživanje zbog te činjenice. Ipak, zbog toga se I treba radovati, zar ne? Velika je privilegija biti ovde u finalu. Osećam se privilegovanim što ću igrati protiv Novaka ili protiv Karlosa. Biće to teška utakmica. Nastojaću da pružim 100% svojih mogućnosti, i nadam se da će to biti dobar meč. Nije bitno kakve smo mečeve ranije igrali, jer u ovom formatu možete pobediti I izgubiti od bilo kog igrača u prostoru od nekoliko dana. Srećan sam što ću još jednom izaći na teren ovde u Torinu, i očekujem sjajnu atmosferu i dobar tenis”, kaže on.

Na pitanje kako reaguje na svoju novostečenu slavu u Italiji, Siner odgovara u duhu iskonske skromnosti:

“To je valjda je deo toga što radim, zar ne? Jedino što me “odaje” je riđa kosa, pa me je lako prepoznati (smeh). Malo uspem da se “sakrijem” kada stavim kačket…I pored svega toga, ja ne tražim pažnju van terena. Ako me ljudi prepoznaju, to je dobar osećaj, lep osećaj – I to na neki način predstavlja dobar problem. S druge strane, ponekad kada želite da odete da večerate u restoranu, stvari bivaju malo drugačije. Iskreno, nije me toliko briga koliko sam poznat jer sam uvek bio – normalan. Ja sam normalan dečko – ili sada – muškarac. I pored toga, postoje neke stvari koje se menjaju, ali na drugi način je sve dobro”, objašnjava Siner.

U pohvali svog fen-kluba “Karota bojs” Janik kaže:

“ Mislim da je lepo što su na jedan način izgradili ili napravili ovu bazu fanova. To su personalizovani navijači, pa je dobro imati ih.Takođe sam srećan zbog njih jer osećaju da rastu i kao grupa, I često razgovaram sa njima. Osnovu čine drugovi koji se znaju od svoje četvrte godine života, zajedno su odrasli. Mislim da je super što su prijatelji od najranijeg doba. Upoznao sam ih nedavno, i drago mi je da postoje – jer mislim da imaju dobar uticaj na italijansku publiku i stvari čine malo zabavnijim. Drago mi je kad ih vidim na putovanjima - kao, na primer, ove godine u Njujorku – I lako su uočljivi jer su malo drugačiji. Voleo bih da vidim šta će biti priča sa “Karota Bojs” u budućnosti”, sa osmehom odgovara Siner.

Vuk Brajović/ Kurir sport