SINER PRED FINALE TORINA: Privilegija je igrati sa Novakom koji piše istoriju tenisa...

Italijanski teniser Janik Siner prvi je finalista Završnog Mastersa u Torinu.

Siner je u polufinalu savladao Rusa Danila Medvedeva sa 2:1, po setovima 6:3, 6:7, 6:1

Naravno Italijan je bio presrećan zbog plasmana u finale

"Osećaj je sjajan, bio je baš težak meč, osetio sam da je bio agresivniji i da je svaki set imao svoju priču u nekom momentu. Posle tog poslednjeg poena, bilo je mnogo emocija, zaista sjajno, atmosfera je opet bila neverovatna. Deliti ovakav momenat sa publikom u Italiji, to mi mnogo znači. Sjajan meč, dosta pozitivnih osećanja", rekao je Italijan na obraćanju medijima.

"Oprezan sam sasvim, igraću protiv prvog ili drugog tenisera sveta, biće težak meč sigurno. Nema mnogo vremena da uživam u ovom momentu, neće biti lako, ali se radujem. Privilegija je biti u finalu i igrati protiv Novaka ili Karlosa. Radujem se, daću sve od sebe i nadam se da će biti dobro, prethodni mečevi nisu značajni, posebno u ovakvom formatu. Radujem se što ću igrati još jednom pred ovom publikom", kaže Janik.

Upitan je i kako bi bilo da snage odmeri sa Alkarasom?

"Ako Alkaras dobije, biće lepo za tenis da igraju dva igrača iz mlađe generacije. Igrali smo i pre, uvek su bili dobri mečevi, interesantni poeni i momenti. Ko god da bude, promeniće neke stvari, moram da budem pametan i da pazim šta se dešava na terenu. Ako Karlos dobije, bilo bi lepo, naši mečevi su uvek zanimljivi, igra protiv najboljeg na svetu, protiv Novaka koji je toliko puta bio u ovakvim pozicijama i hoće da ispiše istoriju, biće zanimljivo. Videćemo ko će biti moj rival, nadam se dobrom meču".

Siner je svojim igrama stekao veliki broj pristalica

"To je deo mog posla jedini problem je što imam takvu boju kose, pa me je lako prepoznati, drugačije je kad nosim kačket, to je dobra stvar. Ne tražim pažnju van terena, ako me prepoznaju, to je lep osećaj, to je lep problem za imati. Ne baš ako želiš mirnu večeru u restoranu. U svakom slučaju dobar problem, slatke muke. Ne zanima me koliko sam poznat, uvek sam radio normalne stvari, normalan sam momak", zaključio je Siner

