NOVAK NEMA NAMERU DA SE ZAUSTAVI: Šta mogu da osvojim još? Sva četiri slema i olimpijsko zlato!

Novak Đoković je bio veoma raspoložen na konferencije za medije posle još jednog velikog trijumfa.

Đoković je u finalu Završnog Mastersa savladao Janika Sinera sa 2:0, po setovima 6:3, 6:3

"Pobeda protiv Alkarasa i meč sa Sinerom, verovatno su najbolja dva moja meča u sezoni protiv dva igrača koja su u fantastičnoj formi, kvalitet njih dvojice svi znamo. Janika sam savladao pred njegovim navijačima. Kada sam potvrdio prvo mesto protiv Runea, mentalno nisam bio ovde. Osećao sam se nešto između, ni tamo ni vamo. Uticalo je to na moju igru. Hvala Janiku što me je odveo u polufinale. Kada sam ušao tu, onda sam podigao nivo igre. Počeo sam agresivno od starta u finalu, za razliku od meča u grupi, taj duel mi je pomogao da se bolje pripremim za sve to. Analizirao sam meč i video šta sam mogao bolje", kaže Novak.

Još jednom je analizirao meč sa Italijanom.

"Uvek sam emotivniji sa decom, pobeda u finalu je neverovatan osećaj i neko olakšanje, jer postoji tenzija i pritisak na terenu. Igrao sam tenis bez greške set i po, do 3:2 u drugom setu, onda sam počeo da promašujem prvi servis, publika se umešala, imao sam sreću što je promašio forhend u osmom gemu. Ni ja nisam imao sreće za dupli brejk kad je lopta od mreže otišla u aut. Od početka sam osećao da postoji drugačija energija i od njega i od mene u odnosu na prethodni meč. Osetio sam da nije toliko slobodan i komforan kao u prethodna četiri meča koja je dobio i da je to moja šansa i da moram da je iskoristim, da kontrolišem razmene i da nametnem svoju igru, što nije bio slučaj u grupi", poručio je šampion Torina.

foto: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Đoković Ima jasnu viziju šta želi u 2024.

"Pa mogu da osvojim sva četiri slema i zlato na Olimpijskim igrama! Ambicije se ne menjaju ni za sledeću godinu, imam želju, posvećenost, telo me odlično sluša, imam sjajan tim ljudi oko sebe, motivaciju za najveće turnire. Imam inspiraciju da idem dalje. Ljudi ne vide sve šta radimo iza terena, motivacija je tu, sledeće godine su tu i Olimpijske igre. Ne znam da li će sledeća da bude dobra kao ova, ali ću zadržati takav mentalitet i svežinu uma", uverena Novak.

Upitan je i koji bi Novak slavio, ovaj sada ili onaj od pre deset godina.

"Rekao bih sadašnji Novak, pobedio bi onog iz 2013. godine. Ta 2015. godina bila mi je fenomenalna, ta i polovina 2016. godine. Momenti u prošlosti su za mene drugačiji, ne igram na isti način kao tad, sad moram da biram turnire. Postavili su mi slično pitanje i ranije, rekao sam da bi to bio lagan posao za čoveka od 36 godina. Šalim se, ali znam da bih namučio mladog sebe."

Novak je rekao i da zna koji trenutak je bio ključan u sezoni i šta je uticalo da je završi na ovako sjajan način.

"Ne bih da filozofiram previše, iz ugla igrača sam naučio i potvrdio da je pravi raspored i program nešto što mi daje željene rezultate, nisam bio spreman sezonom na šljaci do Rolan Garosa, sumnjao sam u svoju igru mnogo. Onda me je moj tim posavetovao da verujem procesu, na slemovima sam drugi igrač, to je bio ključ sezone i pobeda u Parizu, to je preokrenulo sezonu i dalo mi krila za nastavak sezone, izgubio sam samo dva meča posle toga. Želim da provodim i vreme sa porodicom, to mi je važno. Imam neke razgovore sa sobom i ljudima oko sebe u vezi nastavka igranja tenisa, bez toga ne bih nastavio da se bavim tenisom", smatra Đoković.

foto: Kurir sport / Vuk Brajović

Mlađi teniseri će morati još da se pomuće da počnu da ga pobeđuju. Rekao je i kada bi mogao da razmisli o tome da je vreme da se povuče.

"Želim da shvate da moraju da odigraju najbolji tenis da bi me pobedili, to pomaže mentalno kada ulaziš u meč. Što više dobijam, tako ta aura nepobedivosti raste. Neće vam to doneti pobedu, ali će vam dati malu prednost. Misliio sam ono što sam rekao na terenu, Janik je sjajan momak, zaslužuje svoj uspeh i mora da nastavi, na pravom je putu, nisam jedini koji smatra da može da osvoji slem i da bude prvi na svetu. Bio bih iznenađen da se to ne dogodi, ne znam koje godine i slično, Rune, Alkaras i on su sledeća velika trojka i nosiće ovaj sport u budućnosti. Ja ću se držati dokle god budem mogao. Dokle god budem mogao da igram sa njima na najvišem nivou, tu sam, kad počnu da mi praše zadnjicu, onda ću da razmislim o pauzi, možda i stalnoj pauzi", dodao je broj jedan svetskog tenisa.

Vuk Brajović / Kurir sport