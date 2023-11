NASTAVLJA DA UDARA PO NOVAKU! Sramno ga PROZVAO u PRENOSU UŽIVO, pa ZAGRMEO: "Đoković se PLAŠI Sinera"

Jedini Italijan sa grend slem titulom, Adrijano Panata, nastavio je svoj "rat" protiv Novaka, te je istakao kako se Đoković plaši Janika Sinera.

Panata, koji je 1976. godine osvojio Rolan Garos, prvo je u meču grupne faze Završnog mastersa sramotnim komentarima udario po Novaku Đokoviću i to u direktnom prenosu italijanske televizije "RAI".

- Kladim se da je tražio pauzu da razbije ritam, on to uvek radi. Ali kako god, Sineru ne smeta, on tu ostaje miran - istakao je Panata tada, da bi prokomentarisao i Novakov zahtev da terapeut dođe na teren i pomogne mu:

- Ovo je druga faza, prvo piški pa fizioterapeut. On sve pokušava. Uopšte mi se ne sviđa ovakav stav.

Sada je Adrijano Panata otišao i korak dalje, te je rekao kako se Novak plaši Janika Sinera.

- Siner je samo milimetar iza Đokovića - počeo je priču Italijan, a zatim u dahu nastavio:

- Novak se plaši Janika koga čeka bar deset godina vrhunskih rezultata. Već je sazreo. Posle tri spašene meč lopte, Janik će biti u prednosti kada se sledeći put sastanu.

Šta vi mislite, da li se Novak Đoković plaši Janika Sinera ili će već prvom sledećom prilikom doći do nove pobede protiv mladog Italijana?

