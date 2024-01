"FEDERER ME JE DIRNUO VIŠE OD ĐOKOVIĆA" Nadal otkrio da mu je Rodžer bio VEĆI RIVAL od Novaka! Poznato i ZBOG ČEGA!

Španac Rafael Nadal dao je opširan intervju za "El Pais" gde se dotakao brojnih zanimljivih tema.

Nedavno je Novak Đoković otkrio kako ga je Nadal zastrašivao pripremom mečeva kada su bili mlađi. Rafa ističe kako mu to nikada nije bila namera.

- To nikada, nikada, nikada nije bila moja namera. Tako se zagrevam u nameri da budem spreman, ništa više od toga. Nisam čuo šta je on rekao, da budem iskren - rekao je Nadal, pa dodao da je Rodžer Federer igrač koji ga je najviše impresionirao na početku karijere:

- Dokle mi sećanja sežu, Federer je igrač koii me je najviše impresionirao, najviše me zabavio, najviše me ‘dodirnuo’. Gledati Federera dirnulo me je više nego gledati Đokovića, na kraju krajeva, suština tenisa je emocija, emocija je ta koja te privuče.

Dotakao se potom i stila igre Novaka Đokovića.

- Mnogo je Novak oplemenio svoju igru, ali nije radikalno menjao igru. Protiv Federera sam imao jasnu taktiku, on je znao šta ja želim, a ja sam znao da će on probati da se brani. Kao šah, kada bi napravio grešku, to bi i osetio. Sa Đokovićem nije bilo jasne taktike, morao sam da igram na vrlo visokom nivou jako dugo kako bih ga pobedio - istakao je Rafa.

Odgovorio je i na pitanje zašto mu je rivalstvo sa Federerom na prvom mestu.

- Nekoliko je faktora. Neke neću komentarisati, nije na meni da to činim. Ali u smislu tenisa, jasno je, kombinacija suprotnih stilova! Federer je bio savršenstvo u smislu estetike, elegancije i tehnike. I ja imam jako dobru tehniku, ali to nije isto što i estetika. On je bio broj 1 kad sam ja došao, kao rival duge kose i upadljive fizičke spreme. Elegancija protiv ratnika, jedinstvena razlika, u kombinaciji sa brojnim velikim mečevima, pretvorila je naše rivalstvo u nešto što prevazilazi sport više nego bilo koji drugi meč - zaključio je Rafael Nadal.

Podsetimo, Nadal će se na teren vratiti u noći između ponedeljka i utorka kada ga u Brizbejnu očekuje duel sa Dominikom Timom.

