(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - DE MINOR: Novak ima VAŽAN ZADATAK protiv čoveka čije reči dobro pamtimo

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, igraće protiv Aleksa de Minora prvi meč u okviru susreta Srbije i Australije.

Meč prvog i 12. tenisera sveta u Pertu bi trebalo da počne oko 10 časova.

Uoči meča:

Nole je veliki favorit protiv Australijanca sa kojim se susreo samo jednom i savladao ga je u prvom grend slemu sezone prošle godine sa ubedljivih 3:0 (6:2, 6:1, 6:2).

Tada je De Minor optuživao Đokovića da lažira povredu, ali je sada okrenuo ploču i nahvalio je najboljeg tenisera planete.

- Novakov nivo nije tajna, on je neverovatan i, ako ćemo iskreno, verovatno, GOAT. Snažno je počeo sezonu, biće mi veoma teško, ali očekuje me izazov kojem se radujem. Nadam se da ću uspeti da pokažem šta mogu - rekao je on.

foto: COLIN MURTY / AFP / Profimedia

Za njima će na teren, ne pre 11.30, Olga Danilović i Alja Tomljanović. Nisu nikada međusobno odmeravale snage Olga i Alja, a prema trenutnom plasmanu na ATP listi veće šanse bi trebalo da se daju srpskoj teniserki koja je 121. naspram Australijanke koja se nalazi na 292. mestu. Ipak, kladionice više veruju u teniserku iz Australije, te je ona blagi favorit u ovom meču u kom nas, sasvim sigurno, očekuju velika uzbuđenja.

Nakon dva singla na programu je i dubl, a s obzirom na to da Australija ima specijaliste za dubl, Storm Hanter i Metjua Ebdena, za tim koji kao selektor predvodi Viktor Troicki, bolje bi bilo da pobedi u singlovima.

Bonus video:

00:40 Novak Đoković i navijači - Dejvis kup