ĐOKOVIĆ NA TERENU SA "DEMONOM" Novak igra protiv rivala sa JEZIVIM nadimkom: Australijanac otkrio zbog čega ga tako zovu!

Srbija će u četvrtfinalu Junajted kupa igrati protiv Australije, a Novak Đoković će za rivala imati tenisera sa jezivim nadimkom.

Nole će igrati protiv Aleksa de Minora koji je u svetu tenisa poznat i kao "Demon".

Jednom prilikom Australijanac je otkrio zbog čega ga ovako zovu.

- Pa, zapravo je odgovoran za to jedan od mojih starih trenera koji se zvao Ben Pajn. Nekako je to imalo veze sa mojom brzinom. Bila je to igra reči sa mojim prezimenom. Uvek sam imao duže prezime, koje je bilo teško izgovoriti i ispraviti. Tako da je nekako funkcionisalo i od tada sam se "stopio" sa nadimkom - istakao je De Minor.

foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aleks de Minor tokom svoje karijere imao je izjave u kojima je nipodaštavao Đokovića i optuživao ga za laži i prevaru, ali je pred meč četvrtfinala Junajted kupa koji počinje u sredu od 10 časova okrenuo ploču i istakao kako je Novak GOAT.

- Novakov nivo nije tajna, on je neverovatan i, ako ćemo iskreno, verovatno, GOAT. Snažno je počeo sezonu, biće mi veoma teško, ali očekuje me izazov kojem se radujem. Nadam se da ću uspeti da pokažem šta mogu - rekao je on.

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

02:20 MOŽE LI NOVAK SLEDEĆE GODINE DA PRESKOČI FEDERERA U BROJU OSVOJENIH TITULA? Brajovć: Moguće da će disati za vratom i Konorsu!