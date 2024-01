NOVAK SE ODUŠEVIO KADA JE UGLEDAO NJEGA! Đoković sreo bivšeg trenera, pa ga IZGRLIO kao najrođenijeg - o ovom susretu bruji svet!

Novak Đoković je uspeo da posle mnogo muke i četiri sata igre prođe u drugo kolo Australijan opena tako što je savladao Dina Prižmića u četiri seta. Nahvalio je mladog Hrvata posle duela i pozvao je publiku da mu aplaudira, a onda se obratio jednom posebnom gostu na tribinama.

Videli smo da je meč pratio višestruki grend slem osvajač, bivši svetski broj jedan i nekadašnji trener Novaka Đokovića Andre Agasi, a kada je Džim Kurijer pozvao Novaka da mu se obrati lice najboljeg tenisera ikada se razvilo u osmeh. Bio je oduševljen što vidi svog velikog prijatelja na tribinama.

"Mnogo ti hvala što si bio, nisam te video godinama", počeo je Novak, pa nastavio: "Zapravo, bilo je 4:0 i pogodio sam forhend-viner, a onda sam te primetio. Pomislio sam u sebi, bio je to ritern kao tvoj, a onda sam izgubio tri gema u nizu. Nije to tvoja krivica, već moja, jer sam izgubio fokus. Hvala ti što si bio večeras, inspirisao si me", rekao je nasmejani Novak posle meča.

Nakon meča, kamere su snimile susret dvojice velikih prijatelja, a Novakova reakcija kada je ugledao bivšeg trenera obilazi planetu.

Novak i Agasi videli su se posle meča, srdačno su se pozdravili, da bi nakon toga legendarni as zatražio da se fotografiše sa Đokoviće, a kako je to sve izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

