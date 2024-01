NIKAD ISKRENIJI NOVAK OTVORIO DUŠU POSLE BOLNOG PORAZA: "Nije ovo osećaj na koji sam navikao, ali ne znači da je POČETAK KRAJA"

Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Australijan opena pošto je u polufinalnom meču poražen od Italijana Janika Sinera sa 3:1 u setovima. Po završetku ovog susreta nikad iskreniji Novak otvorio je dušu, a pričao je i o nastavku sezone.

- Hajde da vidimo, ne znam. I dalje imam visoka nadanja za druge slemove i Olimpijske igre. Tek je početak sezone, nije ovo osećaj na koji sam navikao, jer većinu sezona sam počinjao grend slem pobedom. Sada je drugačije, ali tako je kako je. Ovaj turnir nije bio u skladu sa mojim standardima, ali ne znači da je ovo početak kraja - rekao je Đoković, pa dodao:

foto: EPA/JAMES ROSS

- Kada izađeš sa terena je vruća glava, boriš se da budeš racionalan, ali dosta je neracionalnih stvari u glavi. Na kojim turnirima, još to ne znam, sebi sam se obavezao da ću odigrati ovu sezonu do kraja, da ću igrati tenis na najvećim turnirima i Olimpijadi. To je plan, ne znam da li će se promeniti, neočekivane i iznenađujuće odluke su više očekivane nego poslednjih 20 godina.

Kurir sport / Vuk Brajović

BONUS VIDEO:

02:20 MOŽE LI NOVAK SLEDEĆE GODINE DA PRESKOČI FEDERERA U BROJU OSVOJENIH TITULA? Brajovć: Moguće da će disati za vratom i Konorsu!