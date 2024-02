DEBAKL SRBIJE U KRALJEVU - SELEKTOR TROICKI PORUČIO: Ne predajemo se!

Selektor teniske reprezentacije Srbije Viktor Troicki rekao je da je razočaran što ekipa gubi od Slovačke 0:2 u kvalifikacijama za Dejvis kup, ali da se ne predaje i da veruje da njegovi igrači mogu mnogo bolje da igraju.

"Nikada se nisam predavao, pa to neću da uradim ni sada. Pokušaću da prenesem igračima da pokažu sutra tu borbenost, da pokažu da imaju ono i da probaju da preokrenu. Razočaran sam što je pred našom publikom 2:0 za protivnika. Ali, nemamo mogućnost za kombinovanje i verujem da i Kecmanović i Lajović mogu bolje od ovoga što su pokazali danas", rekao je Troicki, preneo je Teniski savez.

Srbija gubi 0:2 od Slovačke posle prvog dana takmičenja u kvalifikacijama za Dejvis kup u Kraljevu. U prvom današnjem meču Miomir Kecmanović izgubio je od Lukaša Klajna 6:7, 6:2, dok je drugom duelu Dušan Lajović izgubio od Aleksa Molčana 6:4, 2:6, 0:6.

Kecmanović je rekao da nije bio na nivou koji zaslužuje publika.

"Jednostavno, u ključnim trenucima rival je pogađao sve, to nisam očekivao i doživeo sam poraz. Moramo da se izdignemo jer se igra do trećeg poena", naveo je on.

Lajović je rekao da njegova ekipa može da preokrene duel, koji se igra na tri pobede.

"Počelo je dobro, a posle prvog seta sam jednostavno bio u podređenom položaju i nisam uspeo da se izdignem. Sutra je novi dan i verujem da možemo sve da peokrenemo, iako je 2:0 za protivnika", dodao je Lajović.

U subotu od 13 časova počinje meč dublova, a posle toga na programu su dva meča u singlu.

(Beta)