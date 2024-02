BIVŠA ŽENA GORANA IVANIŠEVIĆA UŽIVA SA 12 GODINA MLAĐIM! Kažu da su NAJLEPŠI PAR u Hrvatskoj, posvetio joj je emotivnu poruku FOTO

Bivša supruga Gorana Ivaniševića Tatjana Dagović uživa u ljubavi sa 12 godina mlađim muzičarem Vlahom Arbulićem.

Njen izabranik je povodom Dana zaljubljenih na svom Instagram profilu objavio fotografiju po kojoj nije teško zaključiti da su oboje srećni. Uz to Vlaho joj je javno izjavio ljubav.

- Volim da te vidim kako rasteš i cvetaš - napisao je on u opisu objave.

Tatjana i Vlaho su se upoznali u jednoj teretani, a svoju romansu započeli su godinu dana nakon što se razvela od Ivaniševića. Veoma brzo nakon ozvaničenja veze dobili su i ćerku Lucu. Bivša supruga Gorana Ivaniševića je starija od Arbulića 12 godina, a kad su se upoznali on je još uvek studirao. Međutim, ta razlika u godinama im ne predstavlja problem, ali se letos pričalo da su raskinuli. Po mmnogima smatraju se za jedan od najlepših parova Hrvatske. Ovako je hrvatski muzičar reagovao na navode da više nisu zajedno:

- To su dezinformacije o čemu me pitate.

Je li stvarno moguće da ti mene ovako na telefon zoveš u osmom mesecu na ostrvu i da me to ovako pitaš? To nije, prva stvar, profesionalno, a druga stvar, imaš potpune dezinformacije. Tako da ono... Baš mi je ovo onako nepristojno. Ja da baratam nekakvim pričama iz kuloara, pa iz pristojnosti bih poslao par poruka da vidim ima li to ikakvog smisla, ako nema, onda ne bih na ovakav način... Ali, hvala, da znam obrisati broj za ubuduće - zakljušio je tada Vlaho za "Slobodnu Dalmaciju" i sputio slušalicu.

