"IZNENAĐEN SAM TIM KOMENTAROM, PITAM SE ZAŠTO JE TO REKAO..." Medvedev u POTPUNOM ŠOKU zbog Alkarazovih reči - ništa mu nije jasno

Karlos Alkaraz nedavno je rekao da bi mu bilo draže da trijumfuje u Parizu nego na nekom Gren slemu, što je iznenadilo Danila Medvedeva.

Govorio je ruski teniser o Alkarazu, a pre osvrta na pomenutu izjavu, Medvedev je rekao da je Karlos ogroman talenat.

"Ludo je startovao, u njegovim godinama. Najmlađi svetski broj jedan u istoriji, to govori sve. Sada kad gubi više mečeva nego ranije, vidite da ljudi govore da je izgubio samopouzdanje. I dalje ima samo 20 godina, veoma je mlad, normalno je da ima uspone i padove. Neverovatan je talenat. Znali smo odmah kad je došao na Tur. Sećam se kad je bio blizu Top 100, sparingovao je sa Rubljovim. Andrej je jedan od najtežih igrača u tenisu, Karlos je imao 17 godina. Gledao sam i mislio sam: 'Vau, udara jače od Andreja. Ovaj momak ima dobar potencijal'", kazao je Medvedev za "Eurosport" i dodao:

"Biće zanimljivo videti kako se nosi sa svim tim stvarima koje dolaze sa igranjem tenisa, mnogo sponzora, interesovanja, takvih stvari. Neki momci se lakše nose sa tim, neki imaju pritisak, drugačije se ponašaju. Mislim da je još mlad za donošenje nekakvih zaključaka, videćemo kako će proći kasnije".

Medvedevu se potom osvrnuo na Alkarazovu izjavu koja je mnoge iznenadil.

"Iznenađen sam Alkarasovim komentarom. Pitam se zašto je to rekao, da li je to zato što je gledao Olimpijske igre kao klinac ili je neki drugi razlog, zapravo je zanimljivo. Kad sam igrao na OI u Tokiju, zaista sam želeo da to bude dobro i posle poraza (od Buste u četvrtfinalu) bio sam veoma, veoma razočaran i nedelju dana sam se zaista osećao loše, što mi se ne dešava stalno posle poraza. To je veliki događaj, svaki igrač sanja da pobedi, ali mislim da su Grend slemovi, ipak, važniji u tenisu", istakao je treći igrač sveta.

