"HOĆE LI BITI TAKO ILI NE POKAZAĆE VREME" Nadal još uvek NE RAZMIŠLJA o penziji - ove reči će oduševiti njegove navijače!

Publika u Las Vegasu će večeras uživati, pošto će Rafael Nadal i Karlos Alkaraz odigrati jedan egzibicioni meč.

Posebno se raduje publika Rafaela Nadala, pošto se iskusni Španac na terenu nije pojavljivao od januara. Početkom tog meseca Rafa je igrao u Brizbejnu, ali se u četvrtfinalu predao zbog povrede.

Već duže vreme konstantno se priča o njegovom povlačenju i odlasku u penziju, međutim, prekaljeni as još uvek o tome ne razmišlja.

"Život vam pokazuje put. Kako sam zamišljao oproštaj? U prvo vreme, nisam ni mislio o tome, jer bi to značilo da sam bliže tome. To nisam imao na umu. Voleo bih svakako da kažem zbogom, da se takmičim i uživam na terenu. Hoće li biti tako ili ne pokazaće vreme. Očigledno je da su mi protekli meseci i nedelje pokazali da je sve komplikovano. Ima treutaka kada je teško rukovoditi svime. Pre dve nedelje kad nisam mogao da odem u Dohu, bio je to novi udarac, ali tu smo gde smo. Daću sebi priliku da malo više uživam u svemu", ističe Nadal.

foto: Ben Symons / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izneo je Rafa i detaljan plan narednih nedelja i meseci, i otkrio šta ga očekuje u bliskoj budućnosti.

"U ovom trenutku, razmatram da igram u Indijan Velsu. Voleo bih da igram i u Monte Karlu. U ovoj tački karijere, moram da analiziram kako sam u svakom trenutku, kako se osećam i gde najviše želim da igram. Trudiću se da uradim ono što je bolje za mene, da ispunim svoje ciljeve uz neke šanse. Želim da radim stvari koje sam oduvek voleo. Želim da budem srećan", zaključio je Nadal.

