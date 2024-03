"BILO JE RAZORNO I POPRILIČNO NEPRIJATNO" Australijanac i dalje pamti Novaka: Apsolutno me je razbio pred mojim ljudima!

Australijanac Aleks De Minor tokom karijere uspeo je da uzme skalp i Novaku Đokoviću i Rafaelu Nadalu, ali je trijumf protiv srpskog tenisera izdvojio kao značajniji.

I Đokovića i Nadala srušio je na Junajted kupu, a sada je otkrio i zbog čega mu je pobeda protiv Novaka draža.

- Biram pobedu protiv Novaka. Uglavnom se zasniva na činjenici da sam igrao godinu dana ranije u Australiji protiv njega. Opet me je naterao da izgledam blesavo na centralnom terenu, kao da se mučim da uzmem poene - rekao je De Minor, pa dodao:

- Apsolutno me je razbio na mom domaćem, centralnom terenu, ispred svih Australijanaca. Da, bilo je razorno. Bilo je poprilično neprijatno. I da mogu da se vratim godinu dana kasnije, ostavim sve to iza sebe i probijem tu barijeru, mislim da je to neverovatno značajno za mene kao čoveka, kao igrača i jednostavno da steknem to samopouzdanje. Zar ne?

De Minor se trenutno nalazi u Indijan Velsu gde će u narednoj rundi igrati protiv Nemca Aleksandera Zvereva.

Kurir sport / Ž.S.

