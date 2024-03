MASTERS U MAJAMIJU - VRHUNSKI PROFESIONALNI TENIS: Dok ne budemo opet gledali Noleta u Monte Karlu – neka i ovo bude dovoljno!

Majami je u ovo doba godine uvek nudio pregršt raznorazne zabave, a tu je pored prolećne školske pauze, muzičkih festivala i koncerata, nedelja mode, sjajnog šopinga i klabinga duž Južne obale – i vrhunski profesionalni tenis!

Najbolji među njima – Novak Đoković – optirao je da se u Majamiju pojavi isključivo zbog obaveza prema sponzorima i relaksacije na plaži pre povratka u (nadajmo se) pakleni ritam treninga i nastupa koji će diktirati (za olimpijadu) produžena sezona šljake u Evropi. Razočaravajuće za mnoge ili ne – tako je, kako je - a ako je možda deo razloga šokantnog poraza od 123. Igrača sveta Nardija nešto o čemu se možda nije pričalo do sada, svakako je pametna odluka ne izlagati se rizicima ozbiljnijih povreda i dovesti um i telo u stanje željene ravnoteže i spremnosti za ozbiljan rad i (deficitarne) takmičarske mečeve.

foto: Profimedia

Za one koji će se do 31. marta nositi sa brzom podlogom, čupavim lopticama, raznovrsnim protivicima i izuzetnom toplotom i sparinom Floride – i one koji će pratiti te zgode i nedaće, da sumiramo sa: biće vam zanimljivo. Kod muškaraca su glavni favoriti Alkaraz, Siner, Zverev i Medvedev – dok je kod dama ovoga puta izrazita favoritkinja za osvajanje vezanih titula na “Sunčanom dublu” Iga Švjontek na turniru čiji početak je obeležila tragedija u bliskom okruženju druge nositeljke Arine Sabalenke, uz povratak Simone Halep posle više od godinu i po dana suspenzije zbog navodnog dopinga.

Našim igračima se žreb nije baš posrećio, a naročito Lajoviću koji u prvom kolu ide na Monfisa (2:0 za Francuza do sada). Đere je preskočio Indijan Vels zbog oporavka od povrede, a u prvom kolu prvi put igra protiv kvalifikanta iz Hong Konga Vonga, što po ovakvim vremenskim uslovima može da predstavlja mnogo veći izazov nego što bismo želeli da bude slučaj. Pobeda bi ga vodila na 19. nosioca Hačanova (3:0 za Rusa, nikada igrali na betonu na otvorenom) što bi mogao da bude dobar meč – da je Laslo “onaj stari”. Kada Novaka nema u žrebu, Miša Kecmanović (rang 48) je umeo da dobro “odmeni” kolegu iz reprezentativnog dubla, ali ga u prvom kolu večeras čeka kao metak brzi 124. igrač sveta Šang koji ove godine ima 6 pobeda i 4 poraza, naspram 7-8 našeg asa. U slučaju da Mišino dobro poznavanje ambijenta na Floridi (gde je teniski odrastao) pripomogne protiv Šanga i Davidovič-Fokine u drugom kolu, možda se desi nešto lepo (ponovo) protiv Ruda u 3. kolu, gde Srbin i Norvežanin imaju po 2 pobede u dosadašnjim mečevima, uz činjenicu da je Miša “majstor” za ovu podlogu uz obe ostvarene upravo na betonu. Rud je podigao formu u poslednje vreme, pa će biti potrebno da se složi puno toga pozitivnog kako bi Miša došao do još jednog 4. kola na velikim turnirima ove godine i izazvao Tejlora Frica…

foto: Paul Crock / AFP / Profimedia

Kada je reč o ostatku žreba i onima koji će odlučivati pobednika ATP dela turnira, valja napomenuti povratak Kei Nišikorija u glavni žreb (1. kolo protiv Ofnera), veoma zanimljiv meč (najavljenog penzionera) Mareja i povratnika Beretinija i veliki broj pretpostavljenih mečeva već u ranijim fazama turnira koji će biti prava “rashlađujuća poslastica” za publiku. Ako Alkaraz bude “sklopio krila” posle leta sa zapadne obale SAD, trebao bi da bude spreman na ozbiljniji rad od 3. kola nadalje (Monfis, pa Šelton, pa Dimitrov ili Hurkač i u polufinalu – Zverev ili De Minor). Drugom nosiocu Sineru je, kao kompenzacija za poraz u polufinalu Indijan Velsa, stigao malo lakši žreb (tek Pol u 4. kolu), dok bi ga “kumovski” duo Rubljov i Medvedev sukcesivno čekali na putu do velikog finala 31. marta. U tom delu žreba 3. nosilac, popularni “Medved” prvi veći izazov ima u 3. Kolu (Nori), dok je teško odrediti koja dvojica igrača bi ga čekala u osmini i četvrtini finala pred polufinale sa Sinerom – Amber ili Baez, odnosno Fric ili Rud. Željno čeka Rus priliku da se revanšira Italijanu za poraz u finalu Australijan Opena, ali će i ovde, po svemu sudeći, u to pretpostavljeno polufinale ući kao umorniji igrač – ako ne bude previše iritiran i dekoncentrisan onim što ga čeka na terenu “Hard Rok Stadiona” i tribinama istog.

Četvrti nosilac Saša Zverev bi mogao da ima dosta stabilan put do četvrtfinala, ako bude prikazao čak i prosečan nivo igre po onome što je od njega viđeno u 2024. Domaća publika bi svakako bila protiv njega u mogućem meču 3 kola protiv talentovanog Jubenksa, dok bi ga Hačanov sigurno dobro pripremio za susret sa De Minorom koji ga je eliminisao iz Indijan Velsa u tri seta. Ipak, Zverev ima 7-2 u dosadašnjim mečevima sa brzim Ozijem – pa ne bi čudilo da se Nemac vrati na put “stare slave” na brzoj podlozi Majamija koja bi mogla više da pogoduje njegovom servisu.

foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ostale “tačke interesovanja” u žrebu su svakako sudbina Holgera Runea, koga čeka “pakao” sa istoka Evrope u vidu Marožana u drugom i Lehečke u trećem kolu. Ako to pregura, ove godine nestabilni Danac ide na De Minora, pa ne bi čudilo da zavrtite glavom kao komentar na njegove šanse na ovom turniru. Deseti nosilac Cicipas takođe neće baš mirno spavati, jer ga očekuje “serija” Šapovalov-Bublik-Rubljov-Siner od 2. kola nadalje, dok je “gore” velika nepoznanica da li će na megdan Medvedevu ići Fric ili Rud, čija trenutna forma će biti značajno testirana na ovom Mastersu.

U Alkarazovom delu žreba Dimitrov će morati da se potvrdi protiv Nakašime i Manarina kako bi “stao na crtu” Hubertu Hurkaču već u osmini finala, dok bi Poljak morao da pobedi Kordu da bi opravdao ulogu favorite protiv komšije iz Bugarske pred četvrtfinale sa Alkarazom. Veliki serveri će u Majamiju imati priliku da naprave “ekstra korak” zbog uslova igre, pa će biti zanimljivo videti da li će “Hubi” ostvariti više od neizvesnog meča protiv prvog nosioca turnira – kao i to da li će Zverev iz istog razloga možda uspeti da u polufinalu nanese peti poraz “mašini iz Mursije” na betonu na otvorenom i dođe u priliku da osvoji svoju šestu titulu na Mastersima.

Kao što rekosmo na početku, u Majamiju nas čeka kvalitetak miks zanimljivosti i neizvesnosti, prožetih nostalgijom i sentimentalnim momentima – pa dok ne budemo opet gledali Noleta u Monte Karlu – neka i ovo bude dovoljno!

(Vuk Brajović)