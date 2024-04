CICIPAS EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Stefanos otkrio da li će igrati u Beogradu protiv Srbije meču za opstanak u Dejvis kupu

SPECIJALNI IZVEŠTAČ IZ MONTE KARLA: VUK BRAJOVIĆ

Sjajan je bio danas dvostruki osvajač Monte Karlo Mastersa Stefanos Cicipas u meču protiv Ečeverija, dozvolivši Argentincu samo jedan “počasni” gem u prvom setu. “Ja ovde živim, i kada mi se ukaže retka prilika da ovde i igram – odlično se osećam zbog toga”, kratko objašnjava razloge za ovako inspirisan nastup Cicipas.

Ono što najviše zanima ljubitelje tenisa u Srbiji u vezi Cicipasa je – da li će Grk ovog septembra (neposredno posle Ju Es Opena) igrati za svoju reprezentaciju u Beogradu protiv Srbije u presudnom meču Dejvis Kupa za opstanak u Svetskoj grupi najstarijeg timskog takmičenja na svetu?

“Ne znamo kada ste posledni put igrali u Beogradu, ali svakako znamo kada bi mogao da bude sledeći put”, rekli smo Cicipasu, na šta on odgovara: “I ja, verujte mi!” Ipak, na direktno pitanje - da li ovim potvrđuje da će igrati u Beogradu, Cicipas biva malo više “strateški neodređen”:

“Hajde da vidimo šta sve može da se desi do tada. Ako sada malo bolje razmislim o tome, bilo bi sjajno ako bih igrao, i to bih zaista najiskrenije želeo. Ali bi takođe za mene bilo odlično ako na kraju ne bih učestvovao u tom meču, ako razumete šta želim da kažem”, uz misteriozni osmeh odgovara Cicipas, misleći na to da bi bio sprečen da nastupi za svoju zemlju u slučaju da osvoji Ju Es Open.

U narednom kolu ga očekuje petnaesti meč protiv velikog rivala Saše Zvereva, gde vodi sa 9-5 u pobedama i 4-1 na šljaci, uz pobedu u jedinom meču koji su odigrali do sada u Monte Karlu 2022. godine. “Naši mečevi su uvek intezivni. On je odličan protivnik za imati u tenisu, sposoban da me natera da se angažujem do krajnjih granica i sagledam moju igru iz više uglova. Pripada krugu igrača koji je uvek među favoritima na šljaci, i sa velikim nestrpljenjem očekujem ovaj meč”, prenosi nam Cicipas.

“Svakako želim da ponovo osvojim ovaj turnir, jer sam toliko puta spoznao pritisak stremljenja ka uspehu – a ovde dva puta uspeo da dođem do kraja uprkos svim izazovima, što mnogi igrači ne spoznaju tokom cele svoje karijere. Bez tog osećaja ne bih ni učestvovao”, podcrtava svoje maksimalne ciljeve u Monte Karlu Grk.

Upitan da nam prenese koji aspekt njegove igre na šljaci ističe kao najvažniji za uspeh, Cicipas hvali ono po čemu je poznat od stupanja na najveću svetsku tenisku scenu:

“To bi svakako bio moj jednoručni bekhend. Bukvalno svake nedelje spoznajem koliko on može da bude posebno oružje u tenisu, a pogotovo na ovoj podlozi, ako se koristi ispravno i efikasno. Uz to, ističem i mogućnost otvaranja različitih uglova iz bekhenda, što stvara važnu komparativnu prednost”, otkriva nam Cicipas.

I za kraj, kakvi bi mi to bili domaćini kada ga “ne bismo pozvali na večeru u septembru u Beogradu”?

“Prihvatam, dogovoreno!” duhovito odgovara jedanaesti igrač sveta i teniser zbog kojeg su se cela Grčka i milioni ljudi širom sveta zaljubili u tenis.

Novače, nadamo se da je ovde rečeno sve što bi trebao da čuješ…

Kurir sport / Vuk Brajović