CICIPAS AMBICIOZAN POSLE POBEDE NAD NORIJEM: Još uvek sam strpljiv i čekam svoj trenutak

Dva poletna seta odigrao je Stefanos Cicipas danas protiv Kamerona Norija na Ćentraleu, i pobedom 6:2 7:6 dodatno konsolidovao priželjkivani povratak u Top 10 uz bujicu ambicija koje su na rimskom suncu pokuljale iz njega.

Upitan da prokomentariše da li povrede najvećih rivala pružaju šansu igračima “iz drugog plana” poput njega da se domognu Grend slem trofeja (Pariz) ili čak samog vrha ATP liste, Cicipas kaže:

“Sada izgleda tako. Te pojave ipak štete našem sportu, da se ovakve stvari dešavaju najboljim igračima. Bez njih ovaj šou nije isti, i publika to oseća. Ovakvi turniri zaslužuju ovakva imena na najvišem nivou igre, da svi uživaju u tome kada oni imaju priliku da igraju pred ovim velikim stadionima i publikom.

Govorio sam o tome da raspored turneje ima veliki uticaj na naša tela. Prvo bih istakao mentalni – a zatim i fizički pritisak. Produženje trajanja Masters 1000 serije u tome igra veliku ulogu i mnogo doprinosi činjenici da se i najbolji igrači povređuju.

Možda je bilo bolje kao pre - sa sedmodnevnim takmičenjima. Ako tome dodamo još nekoliko dana priprema, morate biti neka vrsta superheroja da biste izdržali 10 dana na svakom takmičenju do kraja sezone. To nije baš laka stvar. Neki ljudi moraju prvo da probaju da bi razumeli kako izgleda to izvesti, pa tek onda da donose odluke na osnovu toga.

Mislim da to zaista ne želim da vidim kao češću pojavu u budućnosti, ali i da ovo neće biti prvi put da vidimo ovakve stvari. Ako se turneja nastavim sa istim rasporedom koji se ne prilagođava potrebama igrača, sve češče povrede su neizbežne u budućnosti”, kaže Grk.

foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Na pitanje da prokomentariše svoj trenutni nivo igre u poređenju sa 2021. kada je bio veoma sličan Noletu i Rafi, i da li je on – kada se sve uzme u obzir – najveći kandidat za novog svetskog broja 1, Stefanos odgovara:

“Iako izgleda da sam još daleko od toga, rekao bih - zašto da ne? Već nekoliko godina razmišljam u tom pravcu. Nikad nisam video razlog da ne sledim svoje snove do tih visina. Da sam to do sada uspeo da ostvarim – doživeo bih to kao blagoslov, i to je moj san od prvog dana bavljenja profesionalnim tenisom.

Srećan sam što sam se vratio u prvih 10, i neka to bude dovoljno za početak ostvarenja tog sna (smeh). Bio sam van prvih 10 neko vreme, I to me je zabolelo. Sada želim da dodam nove ciljeve, postavim nove visine za doseći. Treba mi još nekoliko velikih, teških mečeva u kojima ću to morati da izdržim i pobedim. Broj jedan se ne dostiže na ovaj način, uz sva trenutna pozitivna osećanja. Nisam se još dovoljno potrudio da zaslužim to mesto. Znam šta je potrebno da stignem tamo. Još uvek sam strpljiv i čekam svoj trenutak”, prezentuje nam u Rimu sa notom realizma svoje ambicije Cicipas – verovatni gost Beograda na Dejvis Kupu protiv Srbije u septembru ove godine.

(Vuk Brajović)