ALKARAZ NEMA DILEMU, U OVO JE APSOLUTNO SIGURAN! Španac pričao o Novaku, evo šta od Srbina očekuje na Rolan Garosu!

Mladi španski teniser, Karlos Alkaraz, već duže vreme ima probleme sa povredama zbog čega ne može da pruži svoj maksimum.

Uprkos tome, on smatra da će biti spreman za Rolan Garos, a sada je pričao o svojim najvećim rivalima.

Dotakao se Španac i Novaka Đokovića, za kog kaže da ne igra svoj najbolji tenis ali lako može da osvojio pomenuti Gren slem.

„On verovatno ne igra svoj najbolji tenis, ne osvaja turnire, ali može da igra Rolan Garos i da ga osvoji. Novak ima taj talenat, ne osvaja turnire godinu dana i onda dođu veliki trenuci, veliki turniri, gde on ume da pobedi i da pokaže svoj najbolji tenis. Svi se zapitaju: ‘Kako je to moguće?’ Ali to je duh Novaka Đokovića i zato je jedan od najboljih u istoriji“.

Govorio je Karlos i o Rafaelu Nadalu.

„Kao i Novak, verovatno i Rafa ne igra svoj najbolji tenis, ne oseća se dobro fizički, ali na Rolan Garosu mislim da ima šanse da igra sjajan tenis i da ostvari veliki rezultat. Godinama je pokazao da je u stanju da uradi to“, zaključio je Alkaraz.

Kurir sport

Bonus video:

06:45 KARLOS ALKARAZ NA BORBI BIKOVA U ŠPANIJI