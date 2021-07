KAD JE VIDEO SA ZLATOM, TRI PRSTA I ČUO KAKO VIČE SRBIJA, ZNAO JE DA JE PRAVA: ONA je uzela dva olimpijska zlata, a ON njeno srce

Reprezentativka Srbije u tekvondou Milica Mandić ponovo je postala olimpijska šampionka!

Milica je u finalu olimpijskog turnira u kategoriji 67+ kilograma savladala sjajnu Dabin Li iz Južne Koreje (10:7) i osvojila zlatnu medalju na Igrama u Tokiju.

Olimpijska šampionka iz Londona 2012. godine ispisala je istoriju srpskog sporta, pošto je postala jedini sportista sa dva osvojena zlata na Olimpijskim igrama.

Ova lepotica sedam godina uživa u ljubavi sa tekvondistom Markom Đuričićem, koji joj je najveća podrška. Par se verio pre tri godine.

Milica je ranije pričala da je njihov prvi susret bio sudbonosan.

- Imala sam tu sreću da ga upoznam 2012. godine kad se vratio sportu. Ispunjena sam i srećna kad je on sa mnom u sali, jer je to pravi momak koji je uvek uz mene, navija svim srcem i bodri me - ispričala je Milica u emisiji „Šta sam tebi i ko sam sebi” na K1.

Sa druge strane, Marko je ispričao kako se zaljubio u Milicu.

- Milica Mandić motiviše ostale devojke, motivisanost i patriotizam su njen poseban kvaltet i odlika, kad je osvojila dve zlatne medalje u Londonu i kad je viknula "Srbija" i pokazala tri prsta upravo tad me je osvojila - poručio je za "RTS".

Popularna sportistkinja oduševila je mnoge kada je otkrila i da je Marku izgorovila "DA".

- Dragi, bez tebe ne mogu živeti - napisala je Milica uz zajedničku fotografiju.

Milica je pričala i da joj je posebno zadovoljstvo to što mogu da treniraju zajedno.

- Imam nekoga s kim da delim sve. On me razume u potpunosti. Pored karijere, to mi je najlepši deo ovog posla, jer zajedno treniramo, podržavamo jedno drugo i pobeđujemo. Koliko je on mene usrećio, toliko sam i ja njega - rekla je dvostruka olimpijska šampionka.