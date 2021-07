OVAKO SE NE IGRA NIKAD! Terzić razočaran: Očekivali smo tešku utakmicu, a bilo je prelako - za Brazil

Selektor Zoran Terzić bio je prilično nezadovoljan pristupom "plavih dama", iako ovaj poraz nije uticao na plasan dalje, koje su naše odbojkašice već obezbedile.

"Pretpostavljali smo da će biti teško, ali nije bilo. Bilo je lako – za Brazil. Pa ozbiljno. Ovako ne može da se pobedi ozbiljan protivnik, Brazil ili bilo koja druga selekcija. Čak i nema apsolutno nikakvog razloga za nerviranje, u smislu kao mogli smo četvrti set. Ne, ovo je bila 100 odsto utakmica za Brazil. Drastično su bili bolji od nas i to, nažalost, u elementima u kojima nije trebalo. Posebno u odbrani. Ne tehnika i taktika, nego pre svega želja. Tu su bili drastično bolji, mi odbranu nismo igrali uopšte. Verovatno smo očekivali da će naši napadači to sve da reše, nema potrebe bilo šta drugo da radimo dalje", rekao je Terzić.

On se osvrnuo na konkretne činioce loše igre.

"Prvo je loša odbrana, drugo prijem servisa. U prve tri utakmice je zaista funkcionisao na veoma visokom nivou. Sada se potpuno raspao, ni na šta nije ličio. Bez obzira koja igračica je u pitanju. U ostalim elementima smo bili tu negde, možda čak i bolje. Ali, definitivno nismo zaslužili da dobijemo ovu utakmicu", prokomentarisao je Terzić i dodao:

"Ako na ovaj način budu igrale i dalje, onda svaka čast, šta da im kažem. Ovako se ne igra veliko takmičenje. Ovako se ne igra za svoju zemlju. Ovako se ne igra – nikad. Ne mogu da kažem da nisu želele, to sigurno nije tako. Motivisane su i uvek žele da pobede. Ali, bile su prilično mrtve u terenu, nepokretne, spore… Ne znam šta je razlog, možda i postoji neki poseban, ne znam. Treba ispraviti do sledeće utakmice. Pre svega što se tiče želje u odbrani".

Terzić ne smaatra da je poraz sam po sebi tragičan, već način na koji se do njega došlo.

"Nije nikakva katastrofa izgubiti. Svi ljudi koji nas prate moraju da budu svesni da je ženska reprezentacija u poslednjih pet godina na svim takmičenjima bila prva. Na evropskim, na svetskom. Ali, ne možemo ni mi uvek da budemo prvi. Nama je to želja, učinićemo sve da tako bude, ali nije to baš tako lako. Ne može ni jedan Novak Đoković da bude uvek prvi. Ali, to je samo druga strana. Prva i najvažnija je da mora uvek da se da sve od sebe. Da odigramo sa puno elana i želje, da kad izgubimo tu nema nervoze i tuge", zaključio je Terzić.

