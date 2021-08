MARINA PUCA OD PONOSA POSLE VELIČANSTVENE POBEDE LAVICA: Tim Srbije uvek dobija kada je TIM!

Selektorka košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković rekla je da je njena ekipa u današnjem četvrtfinalu Olimpijskih igara u Tokiju timskom igrom pobedila Kinu i navela da je ostvarena ogromna pobeda.

"Tim Srbije uvek dobija kada je tim. Kakve god bile otežavajuće okolnosti i iskušenja najvećeg sportskog takmičenja, a to su Olimpijske igre, odvlačenja pažnje, raznih situacija sa strane, suza radi neuspeha nekog našeg sportiste ili radosnica radi uspeha naših sportista… Kad god smo mi taj tim i kada god prevazidjemo te spoljašnje faktore, ja verujem u njih", rekla je Maljković, preneo je sajt Košarkaškog saveza.

Košarkašice Srbije plasirale su se u polufinale olimpijskog turnira, pošto su pobedile Kinu sa 77:70.

"Znam šta je sve urađeno od 2011. Mnogo sam ljuta i dodatno ljuta, sigurna sam da one masu puta to i ne razumeju, da im je teško da shvate ogromnu količinu ljutnje u momentima kada one nisu tim. Ja to ne prihvatam. Imam strašan problem sa tim. Nije mi problem da izgubimo, ali ukoliko si tim, ukoliko je tvoja suština ova četvrta četvrtina… I to ti nije donelo jednu medalju, već i medalju 2016, jedan strahovit uspon, bez ikakvih padova", navela je Maljković.

"To je mnogo osvojenih medalja, emocija, zajedničnih momenata. To su situacije gde svi koji gledaju košarku po tome prepoznaju košarkašice Srbije. I sada i ne možeš da odstupaš od toga. U tom momentu kada toga nema, ja sam ne besna, nego… I njima to sigurno teško pada, jer ne mogu do kraja da razumeju moju poruku. Ali, Bogu hvala, na kraju me razumeju", dodala je.

foto: Profimedia

Selektorka je rekla da je svaka igračica važna za ekipu, čak i one koje nisu na olimpijskom turniru.

"I ta Maša Janković, koja sad nije tu, koliko je bila važna na Evrobasketu, a koliko je sada Dragana važna ili Andjela Dugalić koja nije ušla ni minut. Tome se strašno posvećuje pažnja, da to sve bude bez i najmanje greške, da tih 12 bude sastavljeno baš onako kako treba. Ne bih nikoga izdvajala, sem ovoga što sam rekla. Vidi se koliko je tim ostvario i samo sa tim timom možemo još nešto da uradimo, jer za sada nismo ništa uradili", navela je.

Maljković je rekla da je pobeđena "velika Kina" i da je taj trijumf ogroman, pošto je protivnik bio sastavljen od 12 najboljih igračica u istoriji Kine.

"Ovo će se za nekoliko godina shvatiti koga smo mi pobedili, koliko je sad ženski turnir neuporedivo jači nego u Riju. Mi smo tamo imali Senegal koji smo mogli da dobijemo, imali smo Brazil… Bar četiri ekipe koje smo lagano mogli da dobijemo. Ovo je sad strašno, ovo je sad 11 ekipa… Ovo je snaga tima. Evo šta ovaj tim može", dodala je selektorka.

Ona je navela da svaka igračica ima preciznu ulogu u ekipi, bez obzira na minutažu i istakla je dobru atmosferu.

"Ako to postoji, ja verujem u njih protiv svakog tima. Ako toga nema, ulazimo u problem. Svaka je posebna, ne možete da verujete u kojoj meri. I za mene je svaka MVP i najbolja", rekla je Maljković.

Srbija će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Australije i SAD.

Kurir sport/Beta