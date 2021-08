MOGU LI FRANCUZI PONOVO DA SRUŠE DRIM TIM? Košarkaški stručnjaci o finalu u Tokiju: Svi pogledi ka Kevinu Durentu, Goberu i Batumu

Šanse su podeljene, stručnjaci širom sveta ne mogu da se odluče šta bi mogao da bude prelomni trenutak, svi pogledi biće usmereni ka Durentu, ali ono čega se slažu da neće nedostajati uzbuđenje na terenu.

„Francuska je tim koji ima najviše fizičke snage, uključujući i rezervne igrače, a to može da bude ključno za suočavanje u trenucima kada SAD usporavaju ritam ili postižu mnogo uzastopnih poena“, rekao je poznati španski košarkaški trener, Pit Hurtado, koji se u Tokiju nalazi u ulozi komentatora "Eurosporta".

Prema njegovoj proceni, ukoliko se Francuzi budu fokusirali na neutralisanje efikasnih američkih šuteva, imaju velike šanse da dođu do trijumfa.

"Pored ostalih igrača u oba tima, Kevin Durent će, ipak, biti ključni igrač u ovoj finalnoj utakmici. Od njega će dosta da zavisi. O Americi sve znamo, ali ono što me najviše iznenadilo kod Francuza je taktika i analiza rivala u njihovoj igri“, istakao je Španac.

Osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine sa reprezentacijom Francuske, Fredi Vajs, takođe je mišljenja da francuski tim predstavlja realnu pretnju američkom timu u utakmici koja se igra u subotu od od 04.30h časova.

"Podsetio bih na igru u grupnoj fazi takmičenja, kada su Francuzi iznenadili američke igrače, uspevši da nadigraju aktuelnog olimpijskog prvaka. Svesni smo da Amerikanci imaju slabu tačku pa ćemo morati da ih napadnemo iznutra, provociramo maksimalno, branimo se snažno i ne izgubimo loptu. Samo tako ćemo zaista imati šansu za pobedu“, rekao je Vajs.

Kao ključne igrače francuske reprezentacije, Fredi izdvaja Nikolasa Batuma, koji prema njegovom mišljenju „igra turnir svog života“, a tu su i Timoti Luvavu Kabaro, Rudi Gober, Evan Furnije i Nando de Kolo, dok je na američkoj strani to Kevin Durent.

Jan Jagla, bivši nemački reprezentativac, deo stručnog tima Eurosporta, smatra da će bitan okršaj biti vođen ispod koša, u reketu, oko Gobera.

"Francuska je jedini neporaženi tim do sada, a SAD dižu formu tokom takmičenja. Na strani tima Grega Popovića očekujem mnogo od Durenta, jer je on jedan od njihovih najvažnijih igrača. Tu je i Lilard koji pogađa koš, a obično uskače i treći čovek, a to bi sada mogao da bude Tejtum, ili pak Holidej. U napadu sve zavisi od njih, a u odbrani, sve dok ne budu lenji i dok se budu držali zajedno, imaće veće šanse. Kod Francuza, prepostavljam da će više lopti u napadu ići na Gobera, da postiže poene iz reketa, napravi pritisak sa faulovima na američke visoke košarkaše i dobije više slobode da pravi ofanzivne skokove."

Kurir sport / Eurosport