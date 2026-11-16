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Goga Sekulić napravila je pravu malu pometnju novim fotografijama koje je podelila na društvenim mrežama. Pevačica je vidno smršala, vratila devojačku liniju i pokazala figuru zbog koje mnogi komentarišu da nikada bolje nije izgledala.

Njeno novo izdanje privuklo je veliku pažnju, a ispod fotografija nižu se komplimenti na račun njenog izgleda. Pratioci joj poručuju da izgleda odlično, dok je mnoge zanimalo i kako je uspela da skine kilograme i ponovo dovede liniju do savršenstva.

Da je Goga u odličnoj formi, publika je imala priliku da se uveri i u subotu, kada je nastupila na velikom muzičkom spektaklu „Veče devedesetih i dvehiljaditih“ u Novom Sadu, u hali Spens. Pevačica je bila deo ekipe koja okuplja brojne izvođače čije su pesme obeležile ove dve muzičke epohe.

Goga je za ovu priliku odabrala veoma upečatljivu kombinaciju. Nosila je metalik srebrnu bluzu sa naglašenim, širokim rukavima, koju je upotpunila crnim korsetom koji je istakao struk, uskim crnim pantalonama i crnim čizmama sa štiklom. Stajling je zaokružila tamnim naočarima, upečatljivim minđušama i masivnim narukvicama.

1/4 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Posebnu pažnju privukla je i fotografija na kojoj pozira sa velikom zvezdom devedesetih i dvehiljaditih, Slađom Delibašić. I Slađa je bila u svom prepoznatljivom, ekstravagantnom izdanju – crnom kombinezonu ukrašenom velikim srebrnim detaljima, mrežastim čarapama i visokim srebrnim čizmama. Njena duga, bujna kosa dodatno je upotpunila upečatljiv stajling.

Njih dve su nasmejane pozirale zajedno, a fotografija je još jedan podsetnik na to koliko je muzička scena devedesetih i dvehiljaditih iznedrila zvezda koje i danas privlače pažnju publike.

Inače, u okviru turneje „Veče devedesetih i dvehiljaditih“ nastupaju brojna poznata imena domaće muzičke scene. Među izvođačima koji predstavljaju devedesete su Neša iz grupe Twins, Lina, Zorana Pavić, Ella B, Baki B3, Sindi, Slađa Delibašić, Beat Street i Trik FX, dok generaciju dvehiljaditih, uz Gogu Sekulić, predstavljaju Stoja, Dado Polumenta, In Vivo i Vlada iz Elitnih Odreda.